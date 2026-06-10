Politiikka
10.6.2026 13:13 ・ Päivitetty: 10.6.2026 13:13
Viestinnän keskittämisen valtioneuvoston kansliaan pelätään heikentävän demokratiaa
Valtaosa ministeriöissä työskentelevistä viestinnän ammattilaisista suhtautuu kielteisesti viestinnän keskittämiseen valtioneuvoston kansliaan. Tämä käy ilmi viestinnän asiantuntijoiden ammattiliiton Viesti ry:n kyselystä.
Valtioneuvoston uuden, keskitetyn viestintäosaston on määrä aloittaa heinäkuussa. Viesti ry:n mukaan kyselyn vastauksista ilmenee, että osaston johto aloittaa vasta elokuussa.
Kyselyn mukaan erityisesti muutoksen johtaminen herättää kritiikkiä. Huolta herättivät myös riippumattoman viranomaisviestinnän, demokratian ja avoimen hallinnon asema.
- Poliittisen ohjauksen vaikutuksen pelätään kasvavan, Viesti ry:n toiminnanjohtaja Siina Repo kertoo tiedotteessa.
Kyselyyn vastasi 60 henkeä, mikä on 40 prosenttia valtioneuvoston kanslian alle siirtyvistä 140:stä viestinnän ammattilaisesta.
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