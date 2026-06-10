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Politiikka

10.6.2026 13:13 ・ Päivitetty: 10.6.2026 13:13

Viestinnän keskittämisen valtioneuvoston kansliaan pelätään heikentävän demokratiaa

DEMOKRAATTI / KARI HULKKO
Kyselyn mukaan erityisesti muutoksen johtaminen herättää kritiikkiä ja poliittisen ohjauksen pelätään kasvavan.

Valtaosa ministeriöissä työskentelevistä viestinnän ammattilaisista suhtautuu kielteisesti viestinnän keskittämiseen valtioneuvoston kansliaan. Tämä käy ilmi viestinnän asiantuntijoiden ammattiliiton Viesti ry:n kyselystä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Valtioneuvoston uuden, keskitetyn viestintäosaston on määrä aloittaa heinäkuussa. Viesti ry:n mukaan kyselyn vastauksista ilmenee, että osaston johto aloittaa vasta elokuussa.

Kyselyn mukaan erityisesti muutoksen johtaminen herättää kritiikkiä. Huolta herättivät myös riippumattoman viranomaisviestinnän, demokratian ja avoimen hallinnon asema.

- Poliittisen ohjauksen vaikutuksen pelätään kasvavan, Viesti ry:n toiminnanjohtaja Siina Repo kertoo tiedotteessa.

Kyselyyn vastasi 60 henkeä, mikä on 40 prosenttia valtioneuvoston kanslian alle siirtyvistä 140:stä viestinnän ammattilaisesta.

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