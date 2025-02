Vihreiden vaalitavoitteet: Alueille verotusoikeus ja yksityisen sairaanhoidon Kela-korvaukset pois

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta nostaa puolueen ykköstavoitteeksi alue- ja kuntavaaleissa lasten ja nuorten palvelujen vahvistamisen. Siihen hyvinvointialueet tarvitsevat hänen mielestään lisää rahaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Meidän pitää nostaa kunnianhimoa kaikessa. Pitää varmistaa, että yksikään lapsi ei tule koulussa kiusatuksi ja jokainen vanhus tulee hoidetuksi inhimillisellä tavalla. Ihan ok -taso ei riitä, Virta vaati.

Vihreät esittää ohjelmassaan myös, että hyvinvointialueiden rahoitustasoa pitää korottaa. Lisäksi niiden alijäämien kattamiseen annettua aikaa tulee pidentää.

Pitkällä aikavälillä alueille tulisi antaa verotusoikeus, ilman kokonaisveroasteen korottamista, Virta sanoi.

- Verot eivät ole koskaan kenenkään lempiaihe ja sen takia monet puolueet eivät siitä puhu. Mutta voi kysyä, toimiiko homma nykyisellään? Nyt olisi vihreiden vuoro päästä päättämään näistä, Virta sanoi.

PUOLUE haluaa myös vaiheittain luopua yksityisen sairaanhoidon Kela-korvauksista ja siirtää varat alueiden käyttöön.

- Verorahat pitäisi ohjata ensisijaisesti julkiseen palveluun. Ymmärrämme, että meidän sote-järjestelmämme ei toimi ilman yksityisiä ja kolmatta sektoria, mutta pääpainon pitää olla julkisella. Nyt on nähty, että Kela-korvaukset ohjautuvat suuria voittoja tekeville pörssiyhtiöille. Se ei ole tarkoituksenmukaista, Virta sanoi. Lisää aiheesta Vihreät sai Anni Sinnemäen vetoavukseen Helsingin kuntavaaleihin

Virta ei ryhtynyt arvioimaan, kuinka suuri säästö tästä syntyisi tai kuinka nopeasti uudistus voitaisiin toteuttaa.

Kuntavaaleissa vihreät korostaa kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden ajamista ja katsoo, että kunnat voivat olla kokoaan suurempia toimijoita ilmastokriisin torjunnassa.

- Kunnissa me voimme korjata asioita, joita Petteri Orpon (kok.) hallitus parhaillaan heikentää, vihreät esittää.

Virta kytki myös ilmaston- ja luonnonsuojelun lasten ja nuorten asemaan.

- Yksikään puolue tässä maassa ei voi väittää olevansa lasten ja nuorten puolella, jos ei tee kunnianhimoista luonto- ja ilmastopolitiikkaa, Virta sanoi.

EHDOKASMÄÄRISSÄ puolue jää viime alue- ja kuntavaalien tasosta, kertoi puoluesihteeri Anna Moring.

Vihreiden pormestariehdokas Helsingissä, kansanedustaja Atte Harjanne valoi kuitenkin uskoa puolueen mahdollisuuksiin napata ykköspaikka pääkaupungissa.

- Meillä on kiinnostava tilanne siinä, että Helsinkiä johtaneella kokoomuksella on hallituksen synnit kannettavanaan täällä, ja ihan syystäkin. Täällä on säkenöivä skaba, ja meillä on kaikki edellytykset olla siinä ykkönen, Harjanne vakuutti.

Edellisten vaalien pormestariehdokas, apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr.) ilmoitti keskiviikkona lähtevänsä pitkän harkinnan jälkeen ehdolle kuntavaaleihin.

Vuoden 2021 kuntavaaleissa Sinnemäki oli vihreiden suosituin ehdokas Helsingissä. Hän keräsi yli 7 100 ääntä. Kokoomus nousi kuitenkin ykköseksi ja vei pormestarin paikan.

Teksti: STT / Nina Törnudd