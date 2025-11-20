Palkittu politiikan aikakauslehti.
20.11.2025 09:49 ・ Päivitetty: 20.11.2025 09:49

Vihreiden vaihtoehto: yritystuet alas, verot ylös, rahaa soteen ja kouluille

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Vihreät peruisi valtaan päästyään Petteri Orpon (kok.) hallituksen leikkauksia noin 2,3 miljardin euron edestä ja korvaisi niitä miljardiluokan veronkiristyksillä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Näin kerrotaan puolueen vaihtoehtobudjetissa, joka julkaistiin torstaina.

Vihreät puuttuisi verotuksessa esimerkiksi ympäristölle haitallisiin verotukiin. Sen sijaan lisää rahaa vihreät laittaisi merkittävästi esimerkiksi koulutukseen, luonnonsuojeluun sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Vaihtoehtobudjeteissa oppositioryhmät käyttävät pohjana hallituksen ensi vuoden budjettiesitystä ja kertovat, mitä muutoksia tekisivät siihen.

Vihreät sopeuttaisi valtiontaloutta yhtä paljon kuin Orpon hallitus. Leikkausten peruminen ja muut menolisäykset rahoitettaisiin muun muassa karsimalla ympäristölle haitallisia tukia (835 miljoonaa euroa) ja muilla veronkiristyksillä (1,7 miljardia euroa).

VIHREÄT keventäisi pieni- ja keskituloisten ansiotuloverotusta enemmän kuin Orpon hallitus, mutta peruisi kaikkein rikkaimpien veronalennukset. Hallitukseen verrattuna verotuloja tulisi noin 203 miljoonaa euroa enemmän.

-  Kahta ylintä tulokymmenystä lukuun ottamatta kaikkien tuloluokkien käytettävissä olevat tulot kasvavat verrattuna hallituksen politiikkaan, vaihtoehtobudjetissa luvataan.

Vihreät laskee, että heidän toimillaan esimerkiksi pienituloisen palkansaajaperheen toimeentulo paranisi 283 eurolla kuukaudessa ja opiskelijan 118 euroa kuukaudessa. Heidän mukaansa 44  000 pienituloista nostettaisiin köyhyydestä.

Vihreät esimerkiksi peruisi leikkauksia asumistuesta ja toimeentulotuesta sekä palauttaisi työttömyysturvan suojaosat ja lapsikorotukset. Vihreät myös säilyttäisi työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden.

Oppositioryhmät saavat tyypillisesti vaihtoehtobudjettien laskelmiin apua eduskunnan tietopalvelulta.

MUINA merkittävinä veromuutoksina vihreät esimerkiksi peruisi bensaveron alennukset, tekisi ”reilun lentoveron”, karsisi työkoneiden polttoaineiden ja teollisen mittakaavan puunpolton verotuista, laajentaisi ja korottaisi kaivosveron sekä toisi kaivosjätteelle jäteveron. Vihreät myös uudistaisi listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen, toteuttaisi terveysveron ja kiristäisi alkoholijuomien verotusta.

Vihreät haluaisi myös siirtää Suomen ”krääsätaloudesta kiertotalouteen”. Eduskuntaryhmä ehdottaa ”krääsäveroa, joka suitsii krääsäkauppaa”. Siitä saatavat tulot puolestaan käytettäisiin korjauspalveluiden arvonlisäveron laskemiseen 10 prosenttiin.

Lisäksi lisätuloja haettaisiin esimerkiksi harmaan talouden torjunnasta (90 miljoonaa euroa) ja julkisten hankintojen kehittämisestä (90 miljoonaa euroa).

Menoleikkauksina vihreät esimerkiksi karsisi perusväylänpidosta ja väyläverkon kehittämisestä sekä lentoliikenteen ostoista. Vihreät myös poistaisi viihdemerenkulun tuen varustamotuesta ja puolittaisi laivanrakennuksen innovaatiotuen. Viihdemerenkulun tuen poistoa esitti kesällä myös valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.).

TÄLLÄ KERTAA vihreät korostaa, että se laittaisi lisärahaa erityisesti koulutukseen, 700 miljoonaa euroa Orpon hallitusta enemmän. Vihreät esimerkiksi peruisi leikkauksia ammatilliseen koulutukseen, kuntien valtionosuuksiin, ammattikorkeakouluihin ja yliopistoille. Uutena avauksena vihreät esittää aamu- ja iltapäivätoiminnan laajentamisen lisäksi pienille koululaisille kesähoitoa.

Ympäristön alalla vihreät esimerkiksi lisäisi luonnonsuojelun rahoitusta 250 miljoonalla eurolla, laskisi Metsähallituksen tuottotavoitetta ja tukisi turvemaiden vettämistä.

Vihreät peruisi leikkauksia myös taiteen ja kulttuurin alalta ja laskisi kirjojen arvonlisäveron nollaan.

-  Tavoitteena on vahvistaa kotimaisen kirjallisuuden elinvoimaa ja lukutaitoa, perusteli vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö tiedotustilaisuudessa torstaina.

Lista hallituksen peruttavista päätöksistä on pitkä. Vihreät toisi edellä mainittujen lisäksi takaisin kahden viikon hoitotakuun ja peruisi ikäihmisten hoivan henkilöstömitoituksen keventämisen. Myös sairaalaverkon ja sote-järjestöjen leikkauksia peruttaisiin.

Toimituksen valinnat

