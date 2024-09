Vihreää valoa Yle-mietinnölle – näin eduskuntaryhmistä kommentoidaan

Vihreiden, vasemmistoliiton, perussuomalaisten ja SDP:n eduskuntaryhmät ovat hyväksyneet Ylen rahoitusleikkauksia ja tulevia tehtäviä pohtineen työryhmän mietinnön. Demokraatti Demokraatti

Mietinnön hyväksymisestä kertoivat vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jenni Pitko ja vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen.

– Kyse on merkittävistä rahoitussopeutuksista mitä tullaan tekemään Ylelle. Tämä ei missään tapauksessa ollut meille helppo, mutta meille on ollut koko ajan päivänselvää, että haluamme olla mukana kompromisissa ja turvaamassa Ylen toiminnan pitkäjänteisyyttä, Pitko sanoi medialle.

– Vasemmistoliitolle Yleisradio on ihan äärimmäisen tärkeä ja me halutaan turvata myöskin tulevaisuudessa vapaa media sekä vapaa tiedonkulku kaikille suomalaisille. Pidämme myös tätä Ylen parlamentaarisuutta äärimmäisen tärkeänä, jotta Yleisradio on myös tulevaisuudessa kaikkien suomalaisten, Pekonen perusteli mietinnön hyväksymistä.

PITKO ja Pekonen eivät kommentoineet tarkemmin mietinnön sisältöä. Aiheesta on Pekosen mukaan luvassa tiedotustilaisuus myöhemmin tänään.

Pitko kuvaili, että mietintöön tehdyt muutokset eivät ole ”maatakaatavan merkittäviä”.

– Halusimme vielä loppuun asti yrittää tehdä joitakin muutoksia tähän rahoituspäätökseen, mutta ne eivät menneet läpi. Näemme, että kuitenkin tämä kokonaisuus turvaa Ylen toiminnan. Se on tarpeeksi kohtuullinen, jotta Ylen perustehtävä voi jatkua ja siksi hyväksyimme sen tällaisena, Pitko sanoi.

– Palataan kohta paperin sisältöihin. En halua ruveta kaunistelemaan paperin sisältöä millään tavalla. Muutokset, joita on kesän aikana tehty, ovat pieniä. Ne ovat parannuksia, mutta ne ovat pieniä. Meille tärkeintä on tämä parlamentaarisuus ja että päästään tässä eteenpäin, se on aikataulullisesti tärkeää, Pekonen sanoi.

MYÖS perussuomalaiset on kuitannut mietinnön.

– No ei kai se meistä ollut kiinni, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra heitti median kysymykseen syntyikö Yle-sopua.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä kertoi mietinnön hyväksymisestä. Hän kommentoi samalla sitä, että Yle aloittaa arabian- ja somalinkieliset uutiset 23. syyskuuta. Yle kertoi asiasta tänään, siis samana päivänä, kun Yle-työryhmän uusin mietintö oli eduskuntaryhmien käsittelyssä.

– Kyllä sen ajallinen yhteys tähän päätöksen valmisteluun oli sellainen, että se oli Yleltä ihan suora keskisormen osoitus, Mäkelä kommentoi.

SDP:N eduskuntaryhmä on niinikään hyväksynyt mietinnön. SDP:tä Yle-ryhmässä edustanut Johan Kvarnström sanoo tiedotteessaan parlamentaarisen perinteen vahvistavan Ylen riippumattomuutta. Hän kuitenkin pitää leikkauksia raskaina.

– Meillä on nyt laaja mietintö, jossa on monia hyviä elementtejä. Rahoituksesta on todettava, että kompromissi on raskas, mutta parempi kuin vaihtoehto, jossa Ylen rahoitus vaihtelee hallituskoalition mukaan, Kvarnström toteaa tiedotteessaan.

Myös keskustan eduskuntaryhmä tukee neuvottelutulosta.

– Tässä tilanteessa myös Ylen pitää säästää ja tehostaa toimintaansa.Ratkaisulla turvataan yhtiön asema journalistisesti riippumattomana julkisena palveluna, joka toimii koko Suomessa, keskustaa Yle-ryhmässä edustava Jouni Ovaska kirjoittaa X:ssä.

Juttua täydennetty klo 16.36.