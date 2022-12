Viime huhtikuun jälkeen keskusta on menettänyt kolmasosan kannatuksestaan ja nyt se kamppailee vasemmistoliiton kanssa viidenneksi suosituimman puolueen asemasta

Ylen tänään julkaisema gallup on hyistäkin hyisempi suihku Annika Saarikon ja keskustan jo valmiiksi kylmentyneeseen niskaan. Monelle keskustalaiselle kysely lienee järkytys. Rane Aunimo Demokraatti

9 % on kammottava luku neljä kuukautta ennen ensi kevään eduskuntavaaleja. Puolueelle, joka alle neljä vuotta sitten oli pääministeripuolueen asemassa.

Keskustaa kannatti Ylen vastaavassa kyselyssä vielä viime huhtikuussa sentään 13,5 % vastaajista. Keskusta on siis kadottanut siitäkin kannatuksestaan peräti kolmasosan.

Ylen kyselyn ykkösen kokoomuksen takana on tällä hetkellä 24 % kyselyyn vastanneista. Mittaluokkaa saa, kun sanoo, että jos kokoomuksen suosio vajoaisi ensi kesänä 16 prosenttiin, pudotus olisi samaa tasoa keskustan luisun kanssa.

Keskustan tilanne ei ole vielä katastrofi mutta vaalien jälkeen se voi olla.

VUODEN 2019 eduskuntavaaleissa keskusta romahti 13,8 prosenttiin Juha Sipilän oikeistohallituksen jäljiltä. Suora loikka SDP-johtoiseen hallitukseen ja Saarikon kelkkaan on pitänyt keskustan vallan kammareissa, mutta kaikki mitä keskusta yrittää on vain pahentanut sen ahdinkoa.

Viime viikkojen monin tavoin arvoton näytelmä eduskunnassa on osunut nimenomaan keskustaan. Edellisestä kyselystä pudotusta tuli kokonaiset kaksi prosenttiyksikköä.

Keskusta asettui neliraajajarrutukseen niin luonnonsuojelulaissa, luonnon ennallistamisessa kuin saamelaiskäräjälaissakin. Keskustan entiset äänestäjät näyttävät rankaisevan keskustaa, vaikka puolue olettaa toimivansa heidän puolestaan.

Keskustan analyysi kannatusvaikeuksien keskellä on ollut koko ajan sama: lisää riitelyä ja asioiden edistämisen hankaloittamista hallituksen sisällä.

Ongelma on, ettei äänestäjä joko halua sitä tai vielä pahempaa keskustaa ylipäänsä. Ainakaan tässä hallituksessa.

TÄLLÄ hetkellä keskusta on maan viidenneksi suosituin puolue. Kuvaavaa on, että jopa kannatusvaikeuksia niin ikään kokenut vihreät on jo sen edellä ja eroa vasemmistoliittoon on vaivainen prosenttiyksikön kymmenesosa.

Keskusta on tätä menoa maan kuudenneksi suurin puolue seuraavien eduskuntavaalien jälkeen.

Vuoden 2015 vaaleissa keskusta nappasi 49 paikkaa eduskunnasta 21 prosentin kannatuksella. Neljäsosan.

Nyt keskustalla on 31 edustajaa.

Näillä lukemilla keskusta menettää taas ja paljon. Edustajia on luvassa ehkä kaksikymmentä. Kymmenesosa.

Sellaiselta näyttää keskustan lähitulevaisuus.

SDP on Ylen kyselyn kakkonen ja mikä mielenkiintoista jälleen nousevalla käyrällä. Muutos mahtuu toki virhemarginaaliin, joten sen enempää ei kannata tuulettaa.

Keskeistä on puhtaasti numeraalisesti edelleen se, että suosio on yhä korkeammalla kuin edellisissä eduskuntavaaleissa. Pääministeripuolue on viimeksi nostanut kannatustaan seuraavissa vaaleissa vuonna 2003. Tempun teki Paavo Lipposen SDP.

Tuolloin SDP jäi kuitenkin niukasti kakkoseksi. Edelle meni Anneli Jäätteenmäen keskusta.

Ajan kuva sekin.