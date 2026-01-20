Palkittu politiikan aikakauslehti.
20.1.2026 12:14 ・ Päivitetty: 20.1.2026 12:14

Viimeiset lankaliittymät hiljenevät: Elisa sulkee vanhat puhelinlinjansa

Suomen lankapuhelinverkko hiljenee viimeistään nyt, kun teleoperaattori Elisa luopuu lankaliittymistä kesäkuun loppuun mennessä. Yhteyksien sulkemisesta ilmoitetaan liittymien omistajille kevään aikana.

Elisa kertoi tiedotteessaan tiistaina, että sen lankaliittymiä on enää muutamalla tuhannella yksityisellä kuluttajalla sekä yritysasiakkaalla.

1800-luvulta asti palvelleen lankapuhelinverkon käyttäjämäärä on laskenut viime vuosikymmenien aikana rajusti, Elisa kertoo. Mobiiliverkkojen ja matkapuhelinten kehityksen kiihtyessä 2000-luvun alussa lankapuhelinten määrä alkoi vähentyä merkittävästi.

Viime vuoden loppuun mennessä teleoperaattori DNA lopetti omat lankaliittymänsä, kun taas Telialla lankapuhelimet hiljenivät jo vuonna 2019.

