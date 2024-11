Vinkkilista Yhdysvaltain presidentinvaalien seuraamiseen – näin tuloslaskenta etenee

Yhdysvalloissa on tiistaina vaalipäivä. Maailman suurimmassa taloudessa ja sotilasmahdissa äänestetään presidentistä, kongressista ja monista paikallistason asioista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Suomen aikaa tuloksia alkaa selvitä varhain keskiviikkoaamuna, jolloin saadaan viitteitä siitä, onko supervallan seuraava presidentti demokraattien Kamala Harris vai republikaanien Donald Trump. Kiinnitä huomiota näihin asioihin, kun seuraat tuloslaskentaa.

VAIKKA presidentistä äänestetään kaikissa 50 osavaltiossa sekä Washington DC:ssä, Yhdysvaltain vaalitavan vuoksi vaalit ratkaistaan käytännössä vain seitsemässä osavaltiossa, joissa tulos on etukäteen epävarma. Nämä vaa’ankieliosavaltiot ovat näissä vaaleissa Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Georgia, Pohjois-Carolina, Arizona ja Nevada.

Sekä Harrisin että Trumpin on pakko voittaa näistä ainakin osa, jotta heillä olisi mahdollisuuksia Valkoiseen taloon.

Harrisille riittäisi, jos hän pystyisi voittamaan Keskilännen niin sanotun Ruostevyöhykkeen vaa’ankieliosavaltiot eli Wisconsinin, Michiganin ja Pennsylvanian. Vuoden 2016 vaaleissa Trump onnistui voittamaan ne kaikki ja vei vaalivoiton, mutta vuonna 2020 Joe Biden nappasi ne takaisin demokraateille.

Jos Trump voittaa kaikki muut vaa'ankieliosavaltiot, hänelle riittää vaalivoittoon yhdenkin Keskilännen vaa'ankieliosavaltion voittaminen. Voi siis olla, että Yhdysvaltain seuraava presidentti ratkaistaan jossakin yksittäisessä vaa'ankieliosavaltiossa, ehkä vain muutamien tuhansien äänten erolla.

Erityisen paljon huomiota on saanut Pennsylvania, jossa on jaossa vaa’ankieliosavaltioista eniten valitsijaääniä, 19. Pennsylvanian vaalituloksesta odotetaan gallupien perusteella hyvin tasaista.

ENSIMMÄISIÄ vaalituloksia saadaan itärannikon osavaltioista, joissa äänestyspaikat sulkeutuvat ensimmäisenä. Hyvinä ilmapuntareina voidaan pitää Floridaa, Georgiaa ja Pohjois-Carolinaa, joista saadaan tuloksia ensimmäisten joukossa.

Etenkin Floridassa ääntenlaskenta on viime vuosina hoitunut erittäin nopeasti ja tehokkaasti. Floridaa ei pidetä enää vaa’ankieliosavaltiona, sillä se on liikkunut jo vuosien ajan republikaanien suuntaan, mutta sitä kannattaa silti seurata.

Vuonna 2020 Trumpin odotettua parempi menestys Floridassa antoi ensimmäiset viitteet siitä, että hän on saamassa mielipidemittauksiin nähden ennakoitua paremman vaalituloksen. Biden oli ollut gallupeissa Floridassa niukassa johdossa, mutta Trump vei voiton osavaltiossa yli kolmen prosenttiyksikön erolla. Vaikka Trump lopulta hävisikin vaalit, hän sai kautta linjan parempia tuloksia kuin kyselyt olivat povanneet.

Tällä hetkellä Trumpilla on Floridassa mielipidemittausten keskiarvojen perusteella noin kuuden prosenttiyksikön johto. Kun Floridasta alkaa tippua tuloksia varhain keskiviikkona Suomen aikaa, saatetaan varsin pian saada kuvaa siitä, kuinka hyvin gallupit ovat osuneet kohdalleen tällä kertaa.

ODOTETTAVISSA ON, että Trump johtaa useissa vaa’ankieliosavaltioissa ääntenlaskennan alkuvaiheessa. Syynä on se, että vaalipäivänä annettujen äänten laskeminen on monissa osavaltioissa nopeampaa kuin postiäänten, ja postiääniä aletaan saada mukaan pottiin vasta ääntenlaskennan myöhemmässä vaiheessa.

Postiäänestys on selvästi suositumpaa demokraattien kuin republikaanien keskuudessa, joten tämä voi synnyttää vaikutelman, jossa Trump johtaa ensin, mutta Harris alkaa kiriä postiäänillä.

Vuonna 2020 tämä vaikutelma siirtymästä demokraattien suuntaan oli joissakin osavaltioissa hyvin voimakas. Esimerkiksi Pennsylvaniassa, Wisconsinissa ja Georgiassa Trumpilla oli ääntenlaskennan alkuvaiheessa selvä johto, mutta kun suurten kaupunkien ääniä ja postiääniä alkoi tulla pottiin, Biden kiri rinnalle ja ohi.

Vaikka reaaliaikainen tilanne saattaa olla taas harhaanjohtava, voi jo saatujen tulosten vertailu viime vaaleihin kertoa mihin suuntaan kisa on kallistumassa.

VUODEN 2020 vaaleissa useimmat keskeiset mediat julistivat Joe Bidenin vaalivoittajaksi vasta lauantaina, kun vaalit olivat olleet tiistaina. Tuloksen varmistumiseen meni äänestyspaikkojen sulkeutumisen jälkeen noin kolme ja puoli vuorokautta. Syynä oli ääntenlaskennan hidas eteneminen muutamissa vaa’ankieliosavaltioissa, kuten Pennsylvaniassa.

Jotain samankaltaista saattaa olla edessä nytkin, jos tulos on hyvin tasainen. Postiäänten laskeminen Pennsylvaniassa kestää pidempään kuin äänestyspaikalla annettujen äänten, ja postiäänten osuuden odotetaan jälleen olevan merkittävä – joskaan ei niin suuri kuin 2020, jolloin koronapandemia lisäsi postitse äänestämisen suosiota.

Jos voittomarginaali Pennsylvaniassa on vain joitakin tuhansia ääniä, tuloksen selviämistä täytyy odottaa ääntenlaskun loppuun saakka, ja se voi viedä useita päiviä.

TRUMP EI HYVÄKSYNYT tappiotaan viime presidentinvaaleissa. Tuolloinen istuva presidentti alkoi kyseenalaistaa vaalitulosta jo vaali-iltana, kun alkoi näyttää siltä, että kisa on kääntymässä Bidenille.

Nytkin voi pitää käytännössä varmana, ettei Trump tunnusta tappiotaan, jos Harris näyttää ottavan vaalivoiton. Entinen presidentti ei ole sitoutunut kunnioittamaan vaalitulosta. Trump on luonut jälleen pohjaa tuloksen kiistämiselle sanomalla, että hän voi hävitä vain, jos demokraatit huijaavat.

Harris puolestaan on sanonut aikovansa kunnioittaa vaalitulosta. Jos Trumpin voitto alkaa näyttää vaali-iltana selvältä, perinteinen toimintatapa on että Harris tunnustaa tappionsa ja onnittelee Trumpia voitosta.

YHDYSVALLOISSA äänestetään tiistaina presidentin lisäksi myös monista muista asioista, muun muassa kongressin kokoonpanosta. Lisäksi osavaltioissa järjestetään kansanäänestyksiä, valitaan kuvernöörejä ja täytetään monia osavaltio- ja paikallistason virkoja.

Etenkin kongressivaalit ovat tärkeät, koska niiden tulos vaikuttaa siihen, miten tuleva presidentti pystyy käyttämään valtaa. Jos sekä senaatti että edustajainhuone ovat saman puolueen hallussa kuin Valkoinen talo, lainsäädännön läpisaaminen on paljon helpompaa. Jakautunut hallinto taas vaikeuttaa vallankäyttöä.

Tällä hetkellä republikaanien odotetaan ottavan senaatin hallintaansa. Demokraateilla on selvästi enemmän puolustettavia paikkoja, ja republikaanit pystyvät luultavasti nappaamaan näistä ainakin muutaman. Fivethirtyeightin ennusteen mukaan todennäköisyys republikaanien enemmistöön senaatissa on 89 prosenttia.

Edustajainhuoneessa puolestaan auki ovat kaikki 435 paikkaa ja tilanne on huomattavasti epävarmempi. Molemmilla puolueilla katsotaan olevan suunnilleen yhtäläiset mahdollisuudet enemmistön saamiseen.

On jopa mahdollista, että lopullisen paikkajaon selviämisessä kestää useita viikkoja. Edustajainhuoneessa osa vaalipiireistä on aina huipputasaisia. Jos enemmistö jää kiinni yhdestä tai kahdesta paikasta, on odotettava kaikkien vaalipiirien ratkeamista ennen kuin tiedetään kumpi puolue saa enemmän paikkoja.