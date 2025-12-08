VM: Julkista taloutta vahvistettava talouden riskien vuoksi

Valtio kykenee kantamaan aiempaa huonommin riskejä, arvioi valtiovarainministeriö riskikatsauksessaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tämä johtuu siitä, että valtion taloudelliset vastuut ovat kasvaneet voimakkaasti jo pitkään niin euromääräisesti kuin suhteessa talouden kokoon. Samaan aikaan talouskasvu on jäänyt heikoksi.

Valtiovarainministeriö katsoo tämän korostavan tarvetta vahvistaa Suomen julkista taloutta.

VALTIOLLA oli viime vuoden lopussa velkaa jo lähes 170 miljardia euroa, mikä on 115 miljardia euroa enemmän kuin ennen finanssikriisiä. Vuonna 2008 valtionvelan suhde bruttokansantuotteeseen oli 28 prosenttia, mutta viime vuonna se nousi 61 prosenttiin.

Valtion kokonaisvastuita on lisännyt myös ehdollisten vastuiden merkittävä kasvu. Viime vuoden lopussa valtiolla oli voimassa takaus- ja takuuvastuita noin 69 miljardin euron edestä.

Tänä vuonna valtionvelka on ylittänyt jo 185 miljardia euroa.