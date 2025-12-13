Palkittu politiikan aikakauslehti.
13.12.2025 07:14 ・ Päivitetty: 13.12.2025 07:14

VM: Moody’s pitää Suomen luottoluokituksen ennallaan

LEHTIKUVA / AFP

Luottoluokitusyhtiö Moody’s on pitänyt Suomen luottoluokituksen ennallaan toiseksi korkeimmalla tasolla Aa1. Valtiovarainministeriö kertoo asiasta tiedotteessa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Luokituksen näkymät ovat vakaat, tiedotteessa sanotaan. Yhtiön mukaan nyt annettu ilmoitus ei viesti siitä, voiko luokitus lähiaikoina muuttua.

Valtiovarainministeriö sanoo, että Moody’sin mukaan luottoluokitusta tukevat Suomen vahvat instituutiot, korkea varallisuustaso ja koulutettu työvoima. Lisäksi Suomessa sanotaan olevan vahva tuki innovaatioille, jotka luovat kestävän perustan tietoperusteiselle taloudelle.

Moody’s mainitsee myös hallituksen sopeutustoimet, joiden vaikutuksia heikko talouskehitys on kuitenkin yhtiön mukaan vähentänyt.

- Vaikka hallituksella on kunnianhimoinen suunnitelma parantaa julkista taloutta, heikko talouskehitys on vaikuttanut vastakkaiseen suuntaan ja vähentänyt sopeutuspakettien vaikutuksia, Moody’s sanoo valtiovarainministeriön tiedotteen mukaan.

VALTIOVARAINMINISTERIÖ sanoo, että Moody’sin mukaan julkisen talouden alijäämä tulee kuitenkin kapenemaan ja velkataakka vakautumaan, koska hallitus on tehnyt sopeutustoimia ja rakenteellisia uudistuksia.

- Moody’sin mukaan tätä näkemystä vahvistaa uusi kansallinen finanssipoliittinen kehikko, joka tulee voimaan ensi vuoden alussa, ministeriö sanoo.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) on tyytyväinen Moody’sin arvioon.

- Arvio antaa selvän viestin, että hallitus on tehnyt oikeita toimia. Mutta viestinä on myös, että meidän pitää edelleen vahvistaa Suomen taloutta, etenkin julkista taloutta. Sopeutustoimet jatkuvat seuraavalla hallituskaudella, Purra sanoo tiedotteessa.

YHDYSVALTALAISISTA isoista luottoluokitusyhtiöistä S&P Global Ratings piti tänä vuonna niin ikään Suomen luokituksen ennallaan ja näkymät vakaina. S&P:n luottoluokitus Suomelle on AA+.

Heinäkuussa Fitch Ratings sen sijaan laski Suomen luokituksen toiseksi parhaasta AA+-luokasta kolmanneksi parhaaseen AA-luokkaan.

Luokituksen laskun taustalla olivat muun muassa korkea ja kasvava julkinen velka, jatkuva julkisen talouden alijäämä sekä puutteelliset julkisen talouden vakauttamistoimet.

Yhtiö arvioi, että Suomessa tuohon mennessä päätetyt toimet eivät olleet riittäviä vakauttamaan julkista velkasuhdetta keskipitkällä aikavälillä. Arviossa oli otettu huomioon korkea julkisten menojen taso, joka johtuu ikääntymiseen liittyvistä kuluista, sosiaalimenoista ja kasvaneista puolustusmenoista.

Myös lähivuosiksi odotettavien uusien vakauttamistoimien suppeus oli luokituksen laskun perusteluissa.

Fitchin luokitus Suomelle on viimeksi ollut yhtä huono vuonna 1996. Suomen luokitus oli AA+-luokassa vuodesta 2016 ennen tuoretta laskua AA-luokkaan. Yhtiön mukaan luokituksen näkymät ovat kuitenkin nyt vakaat.

