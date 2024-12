VM:n ennuste lyötiin pöytään – Riikka Purra: Nyt ei hätiköidä, mutta säästötalkoot jatkuvat

Suomen talous on kääntynyt kasvuun kuluvan vuoden aikana, ja kasvun odotetaan nopeutuvan ensi vuonna, arvioi valtiovarainministeriö (VM) tänään julkaisemassaan ennusteessa. Demokraatti Demokraatti

VM:n mukaan tänä vuonna julkisyhteisöjen rahoitusalijäämä nousee 4,2 prosenttiin suhteessa bkt:hen. Alijäämän ennakoidaan pienevän 3,5 prosenttiin suhteessa bkt:hen vuonna 2025 ja siitä asteittain 2 prosentin tuntumaan vuonna 2029.

Syyskuun ennusteeseen nähden VM on kuitenkin laskenut ennustettaan julkisyhteisöjen rahoitusalijäämästä. Tuolloin se ennusti vielä, että alijäämä asettuu tänä vuonna 3,7 prosenttiin bkt:stä ja ensi vuonna 3,2 prosenttiin. Näitä lukuja katseltaessa on huomattava, että EU-sääntöjen mukaan tärkeä raja on 3 prosenttia, joka ei saisi ylittyä tai uhkana on alijäämämenettely.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) sanoo, että liiallisen alijäämän menettelyä ei voida poissulkea, mutta uuden ennusteen perusteella ei vielä ole syytä uusiin sopeutustoimiin.

Jakovaraa ei ole.

PURRA kirjoittaa kolumnissaan vm:n sivuilla, että kuten komission marraskuun lopussa julkaisemasta arviosta näkyy, menettelyn välttämiseksi alijäämän tulisi olla ensi vuonna enintään 3 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi välittömiä, noin 1,5 miljardin leikkauksia ensi vuoden talousarvion määrärahoihin. Lisää aiheesta VM:n on talousennusteessaan toiveikkaampi kuin Suomen pankki – julkisyhteisöjen rahoitusalijäämästä kuitenkin karut luvut

Näin ei tapahdu.

– On selvää, ettemme kuitenkaan hätiköi tässä mitassa yksittäisen ennusteen perusteella. VM:n ennuste eroaa jonkin verran Suomen Pankin aiemmin tällä viikolla julkaistusta ennusteesta, jossa luvut olivat vielä asteen verran pessimistisempiä. Erot johtuvat ennusteiden erilaisista oletuksista.

Purra sanoo, että epävarmuuksien vuoksi talouspolitiikan ei tule muuttua tai heilua yksittäisten ennusteiden perusteella.

– Siksi odotamme rauhassa ensi kevään puoliväliriihen yhteydessä valmistuvan kevätennusteen luvut ennen harkintaa mahdollisista uusista sopeutustoimista.

Purran mukaan viimeistään nyt pitäisi olla kaikille selvää, että Suomen taloudelliset haasteet ovat kuitenkin mittavia.

– Jakovaraa ei ole, ja juoksevien menojen osalta on viimeinen hetki sopeuttaa valtiomme menoja tulojemme mukaisiksi. Hallitus ei saa perääntyä toimistaan.

Purra kirjoittaa, että jos puoliväliriihen yhteydessä julkaistava kevään 2025 talousennuste osoittaa, että velkasuhdetavoite on karkaamassa, hän on valmis aloittamaan uusien sopeutustoimien valmistelun päätöksentekoa varten.

Purra pitää myös selvänä, että seuraavakin hallitus joutuu jatkamaan voimakkaita säästötalkoita.