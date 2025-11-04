Palkittu politiikan aikakauslehti.
4.11.2025 13:28 ・ Päivitetty: 4.11.2025 13:28

”Voisi kuvitella, että tämä on Kummeli-vitsi” – Oppositio ryöpytti hallitusta potkulaista

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Työministeri Matias Marttinen (kok.) ja valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) eduskunnan täysistunnossa Helsingissä 4. marraskuuta.

Eduskunta kävi tiistaina lähetekeskustelua työntekijän irtisanomisen helpottamista ajavasta hallituksen lakiesityksestä. Aihe on jo etukäteen siinä määrin riitauttanut, että oppositiossa on puhuttu potkulaista, kun hallitus on halunnut korostaa myönteisemmin työllistymisen esteiden poistamista.

Demokraatti

Demokraatti

Lakia esitellyt työministeri Matias Marttinen (kok.) sanoi irtisanomisen kynnyksen olevan Suomessa ongelma erityisesti pienemmille yrityksille. Orpon hallitus haluaa tähän helpotusta muun muassa poistamalla laista sanan painava, jolloin irtisanomiseen riittäisi asiallinen syy.

Myös olennaisuuden ja vakavuuden vaatimukset työntekijän rikkeitä arvioitaessa poistuisivat ja työntekijän uudelleensijoitusvelvollisuus rajattaisiin vain tilanteisiin, joissa sairaus tai työtapaturma vaikeuttavat työntekijän työllistymistä.

Irtisanominen edellyttäisi jatkossakin etukäteen annettavaa varoitusta

– Suomessa kannattaa kasvaa, tässä maassa kannattaa investoida ja täällä kannattaa palkata lisää työntekijöitä, Marttinen summasi lakiesityksen tavoitteen.

Vasemmisto-opposition näkökulmasta hallituksen esityksessä on kyse lisäheikennyksistä palkansaajien asemaan. SDP:n Lauri Lyly huomautti hallituksen leikanneen kaudellaan muun muassa työttömyysturvaa ja vaikeuttaneen työmarkkinoiden neuvottelutoimintaa. Paikallisen sopimisen vieminen järjestäytymättömään yrityskenttään ei sekään Lylyn mukaan osoittautunut työllistämisen hopealuodiksi

LYLY sanoi hallituksen esityksen johtavan pitkäaikaistyöttömien määrän kasvuun. Myös Piritta Rantanen (sd.) epäili lain työllisyysvaikutuksia.

– Kun työllisyys sakkaa, hallitus reagoi antamalla esityksen, jolla ei ole minkäänlaisia työllisyyttä edistäviä vaikutuksia, mistään arvioinneista ei voida vetää johtopäätöksiä, että tämä parantaisi Suomen työllisyystilannetta. Hallituksen tavoitteena on vain madaltaa irtisanomiskynnystä. Tämä ei ole työllisyyspolitiikkaa vaan ideologista heikennyspolitiikkaa, Rantanen totesi tiedotteessaan.

Keskustan Olga Oinas-Panuma oli huolissaan vaikutuksista raskaussyrjintään. Hän katsoi, että oikeuskäytännön etsimiseen menee tuomioistuimissa, mikä työllistää lähinnä juristeja.

Minja Koskela (vas.) kummeksui, että esitystä perustellaan työllisyystoimena, vaikka hallitus toisaalta itsekin esityksessään toteaa, ettei luotettavia työllisyysvaikutuksia kyetä esittämään.

– Tämä esitys ei ole mitään muuta kuin vallansiirto työnantajille ja kiusantekoa työntekijöille, Koskela sanoi.

SDP:n Timo Suhonen kutsui esitystä käsittämättömäksi.

– Jos tämä ei olisi totta, voisi kuvitella, että tämä on Kummeli-vitsi.

– Olisiko kuitenkin mahdollista, että peruisitte tämän suurin piirtein vitsinä olevan esityksen? Suhonen kysyi.

Aiemmin työministerinä toiminut kokoomuksen Arto Satonen sanoi, ettei kukaan palkkaa ihmistä irtisanoakseen hänet.

– Uudet työpaikat syntyvät yksityisellä puolella nimenomaan pk-yrityksiin ja silloin on aivan olennaista se, että mikä on se työnantajan riski palkatessa, kuinka paljon niitä uusia työntekijöitä uskalletaan ottaa.

Toimituksen valinnat

