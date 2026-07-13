Von der Leyen kannattaa EU-tason someikärajoja – ”Emme odota lasten suunnittelevan omia turvavöitään”

EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan sosiaaliseen mediaan tarvitaan ikäryhmäkohtaisia ​​rajoituksia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Von der Leyenin mielestä EU:n on harkittava alaikäisten pääsyn sallimista sosiaaliseen mediaan vaiheittain ja asteittain.

Hän vastaanotti maanantaina asiantuntijaraportin lasten ja nuorten suojelemisesta verkossa.

EU-komission asettama asiantuntijaryhmä suosittelee raportissaan, että alle 13-vuotiaat lapset saisivat käyttää vain ikäryhmälle sopivaa sosiaalista mediaa ja sitäkin vain aikuisten valvonnassa.

13-18-vuotiaille nuorille sallittua olisi tarvittavilla turvaominaisuuksilla varustetun sosiaalisen median itsenäinen käyttö.

- Kyse ei ole siitä, pääsevätkö lapset sosiaaliseen mediaan. Kyse on siitä, pääseekö sosiaalinen media käsiksi lapsiimme – ja milloin niin tapahtuu, von der Leyen sanoi puheenvuorossaan, kun hän vastaanotti raportin.

VON der Leyenin mukaan Euroopassa on käynnissä muutos suhtautumisessa sosiaaliseen mediaan, kun sen käytön haittapuolet – nukkumisvaikeudet, masennus, ahdistus, verkossa tapahtuva kiusaaminen ja altistuminen haitalliselle sisällölle – ovat tulleet selvästi näkyviin. Lisää aiheesta Hallitus etsii keinoja somen käytön rajoittamiseen – ”Meidän on pystyttävä suojelemaan lapsia ja nuoria paremmin” Tutkimus: Nuoret aikuiset pitävät älylaitteita syynä pahoinvointiin

Von der Leyenin mukaan EU-maat eivät voi jatkaa lasten ja nuorten suojelussa nykyisellä linjallaan, sillä se tarkoittaisi riippuvuuksien ja mielenterveysongelmien hyväksymistä.

- Aivan kuten emme anna lapsillemme auton avaimia ennen kuin heillä on ajokortti, emmekä anna heidän ostaa alkoholia ennen kuin se on lain mukaan sallittua, meidän on määriteltävä ikäraja sille, milloin he voivat laillisesti käyttää sosiaalista mediaa, von der Leyen sanoi.

HÄN muistutti, että alle kolmivuotiaita lapsia ei ole syytä päästää lainkaan sosiaalisen median äärelle. Tätä vanhempien lasten ruutuajan tulisi olla ajallisesti rajoitettua ja sen tulisi tapahtua aikuisten valvonnassa.

- Lapsuus on aivojen merkittävän ja herkän kehityksen aikaa. Tässä vaiheessa lapsemme tarvitsevat aikaa todellisessa maailmassa. Aikaa leikkiä, solmia ystävyyssuhteita kasvokkain ja tehdä virheitä. Aikaa muovata omaa identiteettiään ja persoonallisuuttaan, ennen kuin algoritmit tekevät sen heidän puolestaan.

Von der Leyen vieritti vastuuta myös sosiaalisen median yritysten suuntaan, joiden täytyy tehdä tuotteistaan turvallisia alaikäisille.

- Euroopassa tuotteen kehittäjä vastaa sen turvallisuudesta. Autonvalmistajien on tehtävä ajoneuvoistaan ​​turvallisia. Emme odota lasten suunnittelevan omia turvavöitään.