Talous

12.2.2026 10:01 ・ Päivitetty: 12.2.2026 10:01

VR myi vetureitaan ja tavaravaunuja – nämä kelpasivat ostajille

Demokraatti / arkistokuvaa

VR kertoo myyneensä itselleen tarpeettomia vetureita ja junakalustoa huutokaupalla. Parhaiten kaupaksi kävivät tavaravaunut.

Demokraatti

Demokraatti

Myyntiin tarjotuista 122:sta vanhasta tavaravaunusta kaikki löysivät uuden kodin yksityisistä kuljetusyhtiöistä. Kauppahintoja VR ei kerro, mutta yhtiön tiedotteen mukaan vaunut olivat kunnostuskelpoisia ja kelpaavat pienen laiton jälkeen muun muassa konttien ja erilaisten rikasteiden kuljetuksiin.

Sen sijaan 58 myytävää sähkö- ja dieselveturia menivät huonommin kaupaksi. Ostajille kelpasi vain kolme Dr16-sarjan ja yhdeksän Dv12-sarjan klassista punavalkoista dieselveturia.

Veturien ylläpito on kallista, ja VR halusi myydä kalustoa mieluiten sellaisille toimijoille joilla on mahdollisuus kunnostaa niitä liikennekäyttöön. Vanha kalusto myytiin kauppaehtojen mukaan ilman takuuta, siinä kunnossa missä se oli.

Lokakuussa alkaneen huutokaupan viimeiset ostosopimukset tehtiin VR:n mukaan nyt helmikuussa. Kalustoa meni kaikkiaan viidelle rautatieliikennealan firmalle, jotka havittelevat bisnestä rahtikuljetuksista.

Vuodesta 2023 alkaen VR on myynyt pois muun muassa 11 lähijunaa, 17 veturia ja toistasataa tavaravaunua.

VR KERTOI tällä viikolla alkavansa siirtää tarpeettomaksi käynyttä junakalustoaan myös valtion perustamalle uudelle ostoliikennekaluston yhtiölle. Tällä valtio valmistautuu henkilöjunaliikenteen kilpailun vapauttamiseen 2030-luvulla.

Valtion kalustoyhtiö ostaa ensimmäiset lähijunansa ja vaununsa – myyjänä VR

Valtio alkaa tulevaisuudessa vuokrata tai liisata yhtiöstään junakalustoa ulkopuolisille liikennöijille, jos ne haluavat tulla Suomen markkinoille erikseen kilpailutettuja ostoreittejä ajamaan.

Talous

11.2.2026 12:04

Valtion kalustoyhtiö ostaa ensimmäiset lähijunansa ja vaununsa – myyjänä VR

