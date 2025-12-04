Politiikka
4.12.2025 06:25 ・ Päivitetty: 4.12.2025 06:25
VTV: Hallituksen ilmastopolitiikan tietoperusta on puutteellinen eikä riitä hiilineutraaliustavoitteeseen
Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) lausunnon mukaan Petteri Orpon (kok.) ilmastopolitiikan suunnitelmien tietoperusta ei ole riittävä kustannustehokkaaseen ilmastotoimien valintaan eikä suunnitelmien valmistelu tue riittävästi hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista.
VTV huomauttaa, että eri päästösektoreiden tavoitteita ei ole riittävästi yhteensovitettu ilmastopolitiikan suunnitelmia valmisteltaessa pääministeri Orpon kaudella. Näin ne eivät tue riittävästi ilmastolain tavoitetta, että Suomen tulee olla hiilineutraali vuonna 2035, tarkastuksessa todetaan.
Sen mukaan ministeriöiden yhteisesti tuottama vaihtoehtoisten päästövähennystoimien kartoitus sisälsi riittämättömästi päästö- ja kustannusarvioita suunnitelmien valmistelun kannalta ratkaisevassa vaiheessa, jotta toimia olisi voitu valita kustannustehokkuutta painottaen.
Päästöjen kokonaiskehitystä kuvataan hallituksessa skenaariomallinnuksella, jonka jäykkyys ja hitaus heikentää VTV:n mukaan sen hyödynnettävyyttä päätöksenteon tukena. Päästökehityksen nykytilaa kuvaavan WEM-skenaarion lähtötietojen määrittelyssä on myös noudatettu eriäviä periaatteita maankäyttö- ja muiden sektoreiden välillä.
POTENTIAALISTEN päästövähennystoimien virkamieskartoitus ja päästökehityksen nykytilaa kuvaavan WEM-skenaarion tuottaminen valmisteltiin vasta hallituskauden alussa.
Tämä hidasti ilmastopolitiikan suunnitelmien valmistumista, ja suunniteltuja toimia voi siksi jäädä toimeenpanematta hallituskauden aikana.
– WEM-mallinnusten ja toimikartoitusten valmistelu ennen hallituskauden alkua myös mahdollistaisi ajantasaisen tietopohjan hyödyntämisen jo hallitusohjelmaneuvotteluissa, sanoo johtava finanssipolitiikan tarkastaja Ville Seppälä sanoo VTV:n lausunnossa.
VTV:n tarkastuksessa pyrittiin tuottamaan tietoa ilmastolain mukaisen ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmän tietoperustasta ja varmistamaan sen tarkoituksenmukaisuus. Tarkastus perustuu ilmastopolitiikan suunnitelmien lausuntokierroksen luonnoksiin heinäkuulta 2025 ja sitä edeltävään valmisteluun.
Valtioneuvoston yleisistunnon asialistalla on tänään sekä selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta että selonteko ilmastolain mukaisesta keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta. Molemmista on väännetty hallituksessa pitkään, koska etenkin perussuomalaiset ovat pyrkineet vesittämään ilmastotoimia ja lykkäämään hiilineutraaliustavoitetta.
