Vuoden valtuutettu -finalisti Nelli Niemelä: ”Kerava on pieni, mutta sen ansiosta on myös mahdollisuus olla innovatiivinen ja ketterä”

45-vuotias keravalainen Nelli Niemelä on finalisti Demokraatin ja SDP:n Vuoden valtuutettu -kilpailussa.

Nelli Niemelä on ensimmäisen kauden kaupunginvaltuutettu Keravalla. Hän toimii kasvatus- ja opetuslautakunnassa sekä SDP:n valtuustoryhmän varapuheenjohtajana. Niemelä työskentelee ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön asiantuntijana Suomen Icehearts ry:ssä.

Miksi lähdit kuntapolitiikkaan – millaisiin asioihin haluat vaikuttaa?

– Olen asunut täällä 18 vuotta ja olen aina ollut tyytyväinen Keravaan – palveluihin ja kaikkeen. Halusin antaa oman panokseni takaisin. Haluan vaikuttaa lasten, nuorten ja perheiden asioihin, lähiluonnon säilyttämiseen ja yhteistyöhön politiikassa.

– Todella monet asiat vaikuttavat lasten ja perheiden hyvinvointiin. Ajattelen, että kun olen tehnyt ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä hirveän pitkään, yli 25 vuotta, niin minulla on siihen annettavaa. Minulla on näkemystä siitä, mitä asioita kannattaa tehdä ja mihin kannattaa panostaa.

– Haluan myös tehdä töitä sen eteen, että yhteistyö yli puoluerajojen olisi hyvää. Pitää pyrkiä ymmärtämään eri näkökulmia, jotta saadaan aikaan sellainen päätös, johon kaikki voivat sitoutua.

Sote-uudistus muuttaa kuntien toimintaa. Millainen on tulevaisuuden Kerava?

– Kerava on kompakti ja aika yhteisöllinen. Meillä on mahdollisuus olla tärkeä osa pääkaupunkiseutua, mutta meidän täytyy pitää myös kiinni pikkukaupungin palveluista ja fiiliksestä – ettei meistä tule kasvoton osa pk-seutua. Meitä koskevat kaikki ilmiöt, joita tiiviimpi kaupunkikehitys, maailmantilanteen muutokset ja sote-uudistus tuovat tullessaan. Meidän pitää huolehtia lähiluonnosta ja siitä, että täällä on hyvä olla ja asua.

– Kerava on pieni, mutta näen, että sen ansiosta on myös mahdollisuus olla innovatiivinen ja toimia ketterästi erilaisten ongelmien, esimerkiksi jengiytymisen, ehkäisemiseksi. Uskon, että siksi voimme myös kokeilla asioita sujuvammin. Ennaltaehkäisevä työ, siihen meillä on mielestäni hyvät valmiudet.

Mikä on supervoimasi valtuutettuna, missä olet erityisen hyvä?

– Supervoimia on kolme. Jo aiemmin mainittu yhteistyö on yksi. Uskon, että vain yhteistyöllä voimme saada aikaan muutoksia. Kaupunkilaisten etu on prioriteetti, ja se tarkoittaa usein kompromisseja. On tärkeää hahmottaa iso kuva – jos ajaa kapeasti vain omaa näkökulmaansa, niin harvoin saa muutoksia aikaan.

– Toinen on luotettavuus – se on minulle ihan ehdoton. Kun tulin valituksi, päätin, että pidän kiinni arvoistani, en valehtele ja puhun aina kunnioittavasti toisille. Oman edun tai maineen tavoittelu estää yhteisen hyvän, ja sitä en halua. Kolmas on ahkeruus. Teen aina parhaani ja kysyn itseäni viisaammilta, jos en tiedä jotain. Se on tärkeää, koska tulin politiikkaan ihan uutena ja haluan tehdä asiat niin hyvin kuin osaan.

”Hänellä on hyvin syvälle sisään rakennettu halu parantaa maailmaa sekä usko ihmisiin.”

Vuoden valtuutettu -kilpailuun Nelli Niemelän puolesta tuli kaksi ehdotusta. Sekä Keravan Demarien puheenjohtaja Kaisa Niskanen että SDP Keravan puheenjohtaja Tatu Tuomela ehdottivat Niemelää kilpailuun.

Tuomela kuvailee, että ”Niemelä on tullut ryminällä mukaan poliittiseen toimintaan ja samalla tuonut mukanaan ”aina valmiina” -asenteensa”.

– Hän tekee asioita hymyssä suin, innostaa myös muita mukaan ja teistelee yhteiskunnan tärkeimpien puolesta toiminnallaan pyyteettömästi, Tuomela kuvailee.

Niskanen kiittelee, että uutena valtuutettuna Niemelä on lyhyessä ajassa perehtynyt siihen, millaisia vaikutuskeinoja valtuutetulla on.

– Valtava tiedonjano ja oppimisen halu on tehnyt hänestä lyhyessä ajassa jo merkittävän osan meidän keravalaista sosialidemokraattista valtuustoryhmää. Päätöksentekijänä hän ei pelkää haastaa virkamiesten näkemyksiä, ja jo näin lyhyessä ajassa hän on saanut puhuttua puolelleen muiden puolueiden edustajia ja meille tärkeitä linjauksia läpi virkamiesten esitysten sijaan, Niskanen kertoo.

Niskanen ja Tuomela nostavat molemmat tärkeänä asiana esiin Niemelän työn Icehearts-järjestössä, josta hän on saanut paljon kokemusta ja asiantuntemusta kuntapuolen palveluista ja niiden toimivuudesta.

– Päivätyössään Nelli on nähnyt läheltä, miten lapset ja nuoret voivat yhteiskunnassamme, eikä hän ole unohtanut niitä poliittisessa toiminnassaan. Kun sydän on lapsellinen, niin se kantaa vaikeiden aikojen yli, Tuomela kuvailee.

– Nellin verkostot ovat pääkaupunkiseudulla erityisen laajat ja voimme hyödyntää paljon sitä tietoa, millaista kehitystä muissa kunnissa on eri kaupungin toimialoilla saatu aikaan. Hänellä on myös laajalti verkostoja muiden puolueiden edustajiin ja siksi esimerkiksi valtuustoaloitteiden kannatus ja ylipäätään neuvottelujen käyminen muiden ryhmien kanssa on helppoa, Niskanen kertoo.

Molemmat kertovat, että Nelli Niemelä viestii ja tiedottaa asioista hyvin ja selkeästi. Niskasen mukaan Niemelällä on aito halu osallistaa ihmisiä.

– Nelli on karismaattinen ja lempeä persoona, joka saa ihmiset omalla rauhallisuudellaan mukaan. Hänellä on hallussa vapaaehtoistoiminnan tärkeimmät kivijalat, kiittäminen ja kannustaminen, Niskanen sanoo.

– Erityisesti arvostan Nelliä siksi, että hänellä on hyvin syvälle sisään rakennettu halu parantaa maailmaa sekä usko ihmisiin. Se ohjaa hänen kaikkea tekemistään, hän jatkaa.

