18.8.2025 04:58 ・ Päivitetty: 18.8.2025 04:58
Vuosi sitten töhrittyjen eduskuntatalon pylväiden remontointi jatkuu
Mielenilmauksessa vuosi sitten syksyllä värjäytyneet eduskuntatalon pylväiden saumaukset uusitaan. Korjaustyö alkaa tänään.
Osa pylväiden saumauksista jouduttiin poistamaan, kun Elokapina ja ruotsalainen Återställ Våtmarker värjäsivät pylväät elintarvikevärillä punaisiksi syyskuussa.
Eduskunnan mukaan vaurioituneet saumat uusitaan nyt kalkkisementtilaastilla. Työ aloitetaan tänään maanantaina, sen arvioitu kesto on 3-5 työpäivää.
VAURIOITUNEIDEN saumojen uusiminen aiheuttaa eduskunnan tiedotteen mukaan noin 10 000-12 000 euron kustannukset. Kokonaiskustannukset tulevat olemaan heti vahingonteon jälkeen toteutettujen töiden kanssa noin 25 000 euroa.
Kustannuksista on tiedotteen mukaan esitetty korvausvaade.
Elokapinan ja Återställ Våtmarkerin mielenilmauksella vastustettiin turpeennostoa. Järjestöt vaativat myös kosteikkojen ennallistamista.
