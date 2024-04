Werning: Sairaalaverkon karsiminen ilman perusteellisia vaikutusarviointeja on vastuutonta – ”Onneksi ministeri ennättää pohtia toimia uudemman kerran”

Kansanedustaja Paula Werning (sd., kuvassa) katsoo, että sairaalaverkoston karsiminen ilman perusteellisia vaikutusarviointeja on vastuutonta. Hän on tyytyväinen, että esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle vasta syksyllä. Demokraatti Demokraatti

Werning kommentoi tiedotteessaan sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson (ps.) vastausta hänen esittämäänsä kirjalliseen kysymykseen, jossa hän esitti vakavan huolensa Kymenlaakson sairaalapalveluiden karsimisen vaikutuksista alueen elinvoimaan ja turvallisuuteen.

Ministeri Juuso toteaa vastauksessaan, että hallituksen esitys sairaaloiden ja päivystysten roolista ja palveluverkosta on tarkoitus antaa eduskunnalle vasta syksyllä 2024, ja että lainsäädännön valmistelu on vielä kesken.

Werning sanoo, että sosiaali- ja terveysministeriön on ”syytä pitää näpit irti Kymenlaakson sairalaverkosta”. Hänen mielestään on ylipäätään parempi, ettei toimivaa kokonaisuutta ryhdytä hajottamaan.

– Onneksi hallituksen esitys tulee eduskuntaan vasta syksyllä ja ministeri Juuso ennättää pohtia toimia vielä uudemman kerran. Tämä antaa meille Kymenlaaksossa työrauhan, arvokasta aikaa ja hetken hengähdystauon. Meillä on nyt mahdollisuus jatkaa työtämme hyvinvointialueen eteen ilman, että ministeriön epäjohdonmukaiset ja lyhytnäköiset suunnitelmat sotkevat alueemme tilannetta, Werning sanoo tiedotteessa.

Werningin mielestä ministeriön toiminta on ollut käsittämätöntä. Hänen mukaansa taannoinen eduskunnan kyselytuntikin sai miettimään, onko ministeri Juuso itsekään ajan tasalla sairaala- ja päivystysverkkoa koskevassa asiassa.

– Sairaalaverkoston karsiminen ilman perusteellista analyysiä ja vaikutusarviointeja on vastuutonta. Ministeri on itsekin lytännyt selvityksen, joten miksi ihmeessä sitä ylipäätään harkitaan lainsäädännön pohjaksi? On aika heittää tämä selvitys roskakoriin ja keskittyä todellisiin ongelmiin. Lisää aiheesta ”Ottakaa hallituksessa järki käteen ja heittäkää sairaalaverkkoselvitys roskakoriin” – Paula Werning huolestui Kymenlaakson palvelujen kohtalosta

Werningin mukaan Kymenlaaksossa tarvitaan työrauhaa, sillä hyvinvointialueen rakentuminen on kesken. Hänen mukaansa alueelle syntyy lisää elinvoimaa. Hyvinvointialueen kehittämistä ja tarpeellisten muutosten tekemistä palveluverkkoon jatketaan, Werning kertoo.

– Me emme aio antaa ministeriön heikentää alueemme elinvoimaa ja turvallisuutta. Kymenlaaksossa teemme kaikkemme sen eteen, että alueella on jatkossakin keskussairaala ja kaksi ympärivuorokautisesti toimivaa päivystystä. Me emme suostu tinkimään Kymenlaakson asukkaiden terveydestä ja turvallisuudesta.