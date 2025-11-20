Palkittu politiikan aikakauslehti.
20.11.2025 09:35 ・ Päivitetty: 20.11.2025 09:35

WWF:lta raju syytös EU:ta kohtaan

Ympäristöjärjestö WWF syyttää EU:ta räikeästä todellisuuden vääristelystä metsäkadon torjumisen suhteen.

EU-maat kertoivat eilen haluavansa uudelleen lykätä vuodella kiistellyn metsäkatoasetuksen voimaantuloa. Lisäksi asetuksen sisältöä halutaan vielä arvioida.

WWF:n mukaan metsäkadon jatkuminen on kohtalokasta ilmastolle, ihmisille ja luonnolle.

Metsäkatoasetus kieltää tiettyjen tuotteiden, kuten kahvin, puun ja naudanlihan tuonnin EU:n markkinoille, jos ne aiheuttavat metsäkatoa. Näitä tuotteita tuovien yrityksien on jatkossa raportoitava tuotteen alkuperästä tarkasti.

