Politiikka
20.11.2025 09:35 ・ Päivitetty: 20.11.2025 09:35
WWF:lta raju syytös EU:ta kohtaan
Ympäristöjärjestö WWF syyttää EU:ta räikeästä todellisuuden vääristelystä metsäkadon torjumisen suhteen.
EU-maat kertoivat eilen haluavansa uudelleen lykätä vuodella kiistellyn metsäkatoasetuksen voimaantuloa. Lisäksi asetuksen sisältöä halutaan vielä arvioida.
WWF:n mukaan metsäkadon jatkuminen on kohtalokasta ilmastolle, ihmisille ja luonnolle.
Metsäkatoasetus kieltää tiettyjen tuotteiden, kuten kahvin, puun ja naudanlihan tuonnin EU:n markkinoille, jos ne aiheuttavat metsäkatoa. Näitä tuotteita tuovien yrityksien on jatkossa raportoitava tuotteen alkuperästä tarkasti.
