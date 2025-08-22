Yhdysvallat ja Espanja menettäneet suosiotaan suomalaisten matkakohteina

Suomalaisten matkailukohteet ulkomailla näyttäisivät muuttuneen tänä vuonna. Matkailutilastoista ilmenee, että Yhdysvallat ja Espanja ovat menettäneet alkuvuonna vetovoimaansa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Suomalaisturistien matkapuhelimen käyttö ulkomailla puolestaan viittaa siihen, että kuluneena kesänä Etelä-Eurooppa ylipäänsä menetti asemiaan matkakohteena, kun taas usea Itämeren alueen valtio oli houkutteleva.

Suomalaisten matkailu Yhdysvaltoihin väheni esimerkiksi kesäkuussa 13 prosenttia ja heinäkuussa 10 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Nämä tiedot käyvät ilmi Yhdysvaltain hallinnon tilastoista.

KIINNOSTAVAA on ainakin se, onko Donald Trumpin paluu vallankahvaan näkynyt suomalaisten turismissa Yhdysvaltoihin.

- Alkuvuonna oli selkeää laskua suomalaisten lomamatkailussa USA:han. Mutta on syytä kysyä, missä määrin muutos johtuu Trumpin hallinnon boikotoinnista ja missä määrin Suomen epävarmasta työ- ja taloustilanteesta. Itse arvioisin, että nuo molemmat asiat ovat vaikuttaneet, puntaroi matkailuun perehtynyt dosentti Antti Honkanen Turun yliopistosta.

Hän tuo esiin, että suomalaisten Aasian-matkailu ei ollut alkuvuonna vähentynyt, vaikka monen budjetti on tiukoilla.

- Se on jonkinlainen vertailukohta. USA ja Aasia ovat molemmat meille kaukokohteita.

Tutkija lisää, että Yhdysvaltain boikotointi on nyt melko yleistä.

- Turismi sinne on vähentynyt muualtakin. Matkailu USA:han on pienentynyt aika pitkälti niin sanotuista etulinjan maista, jotka ovat lähimpänä Venäjää ja Venäjän mahdollista aggressiota, Honkanen yhdistää maailmanpolitiikan kiemuroihin.

Kuten niin moni muukin asia Yhdysvaltain suhteen, myös matkailun lähinäkymät ovat hänen mukaansa arvaamattomat.

- On pieni mahdollisuus sille, että presidentti Trumpista tulee sankari, Ukrainan rauhantekijä. Se olisi kylläkin ihme, johon en varsinaisesti usko. Mutta tuo voisi purkaa turistien boikottia.

TIETOLIIKENTEEN iso operaattori Elisa antoi STT:lle tietoja sen asiakkaiden matkapuhelindatan käytöstä ulkomailla. Vertailussa olivat roamingin eli verkkovierailuiden määrät eri maissa kesä- ja heinäkuussa vuosina 2024 ja 2025.

- Suomalaisten verkkovierailut USA:han tippuivat tänä kesänä 5-6 prosenttia edelliskesästä, kertoo Elisan tietohallintojohtaja Markus Kinnunen.

Myös Etelä-Euroopan suurten matkakohteiden kuten Espanjan ja Kreikan vierailut ovat roamingin perusteella vähentyneet tänä kesänä.

- Pohjoismaiden, Baltian ja ylipäänsä Itämeren ympäristön osuus suomalaisten matkailusta näyttää puolestaan kasvaneen. Nousijoita ovat olleet esimerkiksi Ruotsi, Tanska, Viro ja myös Puola, Kinnunen avaa.

Honkanen katsoo, että matkapuhelindata on käyttökelpoista myös matkustamisen arvioinnissa.

ARVIO Välimeren-matkailun hiipumisesta saa tukea Tilastokeskuksesta.

- Esimerkiksi matkat Espanjaan vähenivät jopa kolmasosan alkuvuonna verrattuna vuotta aikaisempaan, kertoo yliaktuaari Ossi Nurmi Tilastokeskuksesta.

On syytä lisätä, että tuosta huolimatta Espanja ja Kreikka ovat edelleen turismin kokonaismäärissä suomalaisten keskeisiä kohteita.

Honkanen pohtii Välimeren vetovoimaa siltä kannalta, että varsinkin tämä kesä on ollut aurinkorannikoilla käristävän kuuma. Hänen mukaansa on hyvin mahdollista, että osalle suomalaisia on tullut etelässä vastaan tukalan helteen raja, joka ei enää houkuttele.

- Tämä on asia, jota on veikkailtu jo pitemmän aikaa, ainakin kaksi vuotta. Se ei ole oikein toteutunut ainakaan tätä ennen. Olisivatkohan suomalaiset viimein tajunneet, että Välimeren kesässä ei ole enää mukavan lämmintä?

TUTKIJA silti korostaa tässäkin, että emme pysty tällä erää erottelemaan (suomalaisten) taloudellisten ongelmien ja sään vaikutuksia toisistaan.

- On ihan mahdollista, että olisi tapahtunut jonkinlainen käänne, mutta on syytä olla varovainen yhden kesän tulosten perusteella. Esimerkiksi Kreikassa oli muutama vuosi sitten pahat metsäpalot, mutta se ei näyttänyt vaikuttavan Suomen turisteihin.

Tutkija tohtii kuitenkin antaa arvion siitä, mitä voisi olla odotettavissa suomalaisten matkailussa Välimerelle lähivuosina.

- Itseään on huono käyttää esimerkkinä, mutta käytän silti: minä en matkustaisi Etelä-Eurooppaan heinä-elokuussa. Mutta esimerkiksi Espanjan Kanariahan on talvimatkakohde.

Honkasen mukaan on myös mahdollista, että Etelä-Euroopan matkailusesonki siirtyy yhä kuumempien kesien takia.

- Silloin kysymykseksi jää meillä, pystyvätkö suomalaiset lähtemään lomalle keväällä tai talvella.

Samaa ajatusta seuraten: Itämeren alueen turismin tämän kesän nousu voisi kertoa paitsi halvemmista matkahinnoista, myös näiden kohteiden vähemmän kuumasta kesäsäästä.