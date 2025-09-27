YK:n turvallisuusneuvosto hylkäsi ehdotukset lykätä Irania vastaisia pakotteita

YK:n turvallisuusneuvosto hylkäsi perjantaina paikallista aikaa Kiinan ja Venäjän ehdotuksen lykätä Iranin vastaisten pakotteiden palauttamista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kiina ja Venäjä yrittivät ehdotuksella lykätä pakotteiden palauttamista ja pelata neuvotteluille puoli vuotta lisää aikaa. Yhdeksän maata äänesti lykkäystä vastaan ja neljä sen puolesta.

Pakotteiden palauttamisesta päätettiin viikkoa aiemmin. Aloitteen pakotteiden palauttamisesta tekivät Britannia, Ranska ja Saksa, koska Iranin katsotaan rikkoneen ydinohjelmaansa koskevia ehtoja. Britannian YK-suurlähettilään Barbara Woodwardin mukaan pakotteet otetaan uudelleen käyttöön tänä viikonloppuna.

- Olemme valmiita jatkamaan keskusteluja Iranin kanssa diplomaattisesta ratkaisusta, jolla voidaan puuttua kansainvälisiin huoliin Iranin ydinohjelmasta. Tämä puolestaan voisi mahdollistaa pakotteiden poistamisen tulevaisuudessa, Woodward sanoi.

Pakotteet kohdistuvat erityisesti Iranin pankki- ja öljysektoreihin.

IRANIN ulkoministeri Abbas Araghchi sanoi neuvoston päätöksen jälkeen, että Euroopan maat ja Yhdysvallat ovat jatkuvasti vääristelleet tietoja Iranin rauhanomaisesta ydinohjelmasta. Hän vakuutti Iranin esittäneen neuvotteluissa useita toimivia ehdotuksia.

Araghchi sanoi, ettei Iran koskaan taivu lännen painostukseen sen ydinohjelmasta. Hän kuitenkin jätti oven auki mahdollisille lisäneuvotteluille ja sanoi, ettei diplomatia koskaan kuole.

Iranin presidentti Masoud Pezeshkian taas vakuutti, ettei Iran eroa ydinsulkusopimuksesta, vaikka YK:n pakotteet maata kohtaan palautettaisiinkin tänä viikonloppuna.

Kansainvälisellä ydinsulkusopimuksella valvotaan valtioiden ydinvoiman kehittämistä ja pyritään rajoittamaan ydinaseiden leviämistä.

Iran on kutsunut Britannian-, Saksan- ja Ranskan-suurlähettiläänsä takaisin Teheraniin keskusteluihin. Asiasta kertoo Iranin valtionmedia.

KANSAINVÄLINEN atomienergiajärjestö IAEA on kertonut jatkaneensa tarkastuksia Iranissa tällä viikolla. Järjestön mukaan tarkastukset ovat luottamuksellisia, eikä se siksi kertonut, missä niitä tehdään.

Tarkastuksien tekemisessä oli tauko sen jälkeen, kun jäädytti yhteistyön IAEA:n kanssa Israelin ja Yhdysvaltojen kesäkuisten ilmaiskujen jälkeen.

Iran arvosteli IAEA:ta tuolloin puolueellisuudesta ja syytti järjestöä siitä, ettei se tuominnut Israelin ja Yhdysvaltojen iskuja tarpeeksi suoraan ja voimakkaasti.

IAEA:n johtaja Rafael Grossi kertoi elokuun lopulla, että järjestön tarkastajat olivat palanneet Iraniin.

IRANIN kanssa vuonna 2015 solmittu ydinsopimus höllensi YK:n turvallisuusneuvoston asettamia pakotteita sillä ehdolla, että Iran noudattaa ydinohjelmaansa koskevia ehtoja. Yhdysvallat vetäytyi sopimuksesta yksipuolisesti vuonna 2018.

Eurooppalaisten mukaan Iran rikkoo ydinohjelmasopimusta. Iran on kiistänyt syytökset ydinaseen kehittämisestä ja sanoo ydinohjelmansa olevan tarkoitettu vain siviilikäyttöön.

IAEA:n mukaan Iran on ainoa valtio, jolla ei ole ydinasetta mutta joka on rikastanut uraania 60-prosenttiseksi. IAEA:n mukaan Iranin 60-prosenttiseksi rikastetun uraanin varasto kasvoi Israelin ja Yhdysvaltojen hyökkäystä edeltäneen kuukauden aikana.

60-prosenttiseksi rikastettu uraani on lähellä sitä noin 90 prosentin tasoa, joka ydinaseisiin tarvitaan. Se on myös paljon korkeampi taso kuin mitä vaaditaan sähkön tuottamiseen.