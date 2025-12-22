Yksityisen sosiaalipalvelualan ja varhaiskasvatuksen työehtoja kiritään kuntoon – sopimus umpeutuu vuodenvaihteessa

Neuvottelut yksityisen sosiaalipalvelualan ja varhaiskasvatuksen työehdoista jatkuvat tiiviinä – ratkaisuun pyritään ennen vuodenvaihdetta. Demokraatti Demokraatti

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super neuvottelee yksityisellä sektorilla työskentelevien lähihoitajien ja lastenhoitajien palkoista ja työehdoista. Nykyinen yksityisen sosiaalipalvelualan sopimus päättyy 31. joulukuuta.

– Yksityisellä sektorilla tehdään samoja töitä kuin hyvinvointialueilla ja kunnissa, ja sen tulee näkyä työehdoissa. On yhtä lailla tärkeää pitää huolta hoitajien hyvinvoinnista ja palkkakehityksestä, Superin puheenjohtaja Päivi Inberg sanoo tiedotteessa.

Tähän saakka yksityisen sosiaalipalvelualan sopimusta on sovellettu niin vanhusten ja vammaisten palveluasumisessa kuin päiväkodeissa. Nyt yksityiselle varhaiskasvatusalalle ollaan sorvaamassa omaa työehtosopimusta.

– Molemmille aloille tarvitaan ammattitaitoista henkilökuntaa. Sosiaalipuolella on vaarana, että ammattilaiset karkaavat muille aloille, eikä uusia tule suurta tarvetta vastaavaa määrää. Yksityisellä varhaiskasvatusalalla on tälläkin hetkellä pulaa ammattilaisista ja haemme sopimusta, joka vastaa alan tarpeisiin, Inberg sanoo.

SUPERIN mukaan neuvotteluja käydään tiiviisti joulun alla ja välipäivinä. Tavoitteena on saavuttaa kaikkia tyydyttävä ratkaisu vuoden loppuun mennessä. Superin mukaan monia asioita on vielä pöydällä.

– Superin jäsenet tuovat entistä enemmän esille työssäjaksamiseen liittyviä asioita ja niihin me näissä neuvotteluissa kiinnitämme huomiota. Työehtosopimuksilla työnantajaa voitaisiin nykyistä selvemmin ohjata huomioimaan erilaiset tarpeet, joita työuran aikana tulee vastaan, Superin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola sanoo tiedotteessa.

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelee noin 72 000 työntekijää. Sote ry:n nimissä neuvottelevat Super, Erto ja Tehy. Super on toimialan suurin työntekijäjärjestö.

Yksityisen sosiaalipalvelualan SOSTES-sopimusta noudatetaan sosiaalialan palveluyksiköissä, kuten yksityisissä vanhusten ja vammaisten palvelutaloissa, vanhainkodeissa, ensi- ja turvakodeissa, kotipalveluissa ja erilaisissa sosiaali- ja terveysjärjestöissä.

Yksityisen varhaiskasvatuksen piirissä on Suomessa noin 40 000 lasta ja se työllistää noin 10 000 palkansaajaa. Alalla ei ole aikaisemmin ollut omaa työehtosopimusta. Oman sopimuksen (VAKATES) neuvottelut alkoivat 17.9.2024. Neuvotteluosapuolia ovat Superin lisäksi Sivistysala ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja Sosiaalialan korkeakoulutettujan ammattijärjestö Talentia.