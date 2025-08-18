Politiikka
18.8.2025 06:48 ・ Päivitetty: 18.8.2025 06:48
Yle: Hallituksen mittava lisäraha ei juuri näy yksityisten lääkäriasemien asiakasmäärissä
Kokoomuksen Petteri Orpon (kok.) hallituksen tekemät tuntuvat korotukset yksityislääkärien Kela-korvauksiin eivät ole juuri lisänneet käyntejä yksityislääkäreillä. Asiasta kertoo Yle.
Tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla hallitus käytti yksityislääkärikäyntien tukiin lähes kolme kertaa enemmän verorahaa kuin vastaavaan aikaan toissa vuonna. Käyntien määrä on kuitenkin kasvanut vain noin kaksi prosenttia.
Hallitus korotti yksityislääkärikäyntien Kela-korvauksen 30 euroon käynniltä aiemman kahdeksan euron sijaan viime vuoden alussa. Tarkoitus oli lyhentää julkisen terveydenhuollon hoitojonoja.
