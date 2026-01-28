Elokuva
28.1.2026 15:41 ・ Päivitetty: 28.1.2026 15:41
Yllättäjä jyräsi Jussi-ehdokkuuksissa
Jussi-ehdokkaat viime vuoden elokuvateatterielokuvista on valittu, kertoo palkinnot jakava elokuva-alan ammattilaisten yhdistys Filmiaura.
Eniten ehdokkuuksia keräsi Lauri-Matti Parppein ohjaama esikoiselokuva Jossain on valo joka ei sammu. Elokuva sai kaikkiaan 10 ehdokkuutta ja on ehdolla myös vuoden elokuvaksi.
Kuusi ehdokkuutta sai Teemu Nikin ohjaama 100 litraa sahtia, viisi ehdokkuutta Jon Blåhedin Valitut sekä neljä ehdokkuutta Pirjo Honkasalon Orenda ja Jalmari Helanderin Sisu 2. Myös nämä teokset ovat ehdolla vuoden elokuvaksi.
Vuoden ohjauksesta ehdolla ovat Parppei, Nikki ja Helander.
Jussi-ehdokkaat valitsee asiantuntijaraati yhdessä Filmiauran hallituksen kanssa. Lopulliset voittajat valitsee Filmiauran jäsenistö suljetulla lippuäänestyksellä. Palkinnot jaetaan Jussi-gaalassa 20. maaliskuuta.
