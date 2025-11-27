Yllättäjä MTK:n johtoon: Tero Hemmilästä uusi puheenjohtaja

Maa- ja metsätaloustuottajien etujärjestö MTK on valinnut täpärien äänestysten jälkeen uudeksi puheenjohtajakseen laitilalaisen Tero Hemmilän. Demokraatti Demokraatti

Hemmilä päihitti torstaina MTK:n valtuuskunnan kokouksessa kilpailijansa kentän äänillä hiukan yllätyksellisesti: julkisuudessa ykkössuosikiksi oli veikkailtu Faban toimitusjohtajaa Ilkka Pohjamoa tai valtuuskunnan puheenjohtajaa, kansanedustaja Eerikki Viljasta.

Valinta ratkesi peräti neljän äänestyksen jälkeen. Viimeisellä äänestyskierroksella hän voitti Viljasen neljällä äänellä.

57-vuotias agronomi Hemmilä on pelto- ja metsätilallinen, ja hän on Hemmilän sukutilansa seitsemäs isäntä. Hän on toiminut aiemmin muun muassa elintarvikeyhtiö HK Scanin ja lannoitevalmistaja Yaran Suomen-toimitusjohtajana.

Yhdeksi päätavoitteekseen Hemmilä kertoo maatalousyrittäjien vaurastumisen.

– Tilojen tuottavuus ja tehokkuus on kasvanut koko vuosituhannen ajan, mutta se ei ole juuri näkynyt kannattavuudessa saati maatalousyrittäjien vauraudessa, Hemmilä kertoi tiedotustilaisuudessaan.

Vaikka kauppa ja elintarviketeollisuus vievät yhä suurempia siivuja tuottajien katteesta, Hemmilä uskoo että lujalla neuvottelevalla edunvalvonnalla alan kannattamattomuuden kierteen pystyisi katkaisemaan.

LÄHIAIKOJEN lobbaustoiminnassa MTK:n johdon katse on jo seuraavassa hallituksessa.

– On tietysti tärkeä katsoa, että nykyisen hallitusohjelman tavoitteet toteutuvat maatalouden kannalta hyvin, mutta seuraavan hallitusohjelman valmistelu on aivan yhtä ratkaisevaa jatkuvuudelle, Hemmilä sanoo Demokraatille.

Hänen mukaansa yksityisen omaisuuden suojalle tulee koko ajan ulkoisia paineita niin metsien suojelutavoitteiden, hiilinielujen kuin ennallistamisenkin kautta. Tätä vastaan painimisesta MTK aikoo pitää kiinni myös EU:n suuntaan.

JÄRJESTÖÄ vuodesta 2009 asti johtanut Juha Marttila ilmoitti keväällä, ettei hän hae enää jatkokautta tehtäväänsä.

Maatalouden etujärjestöjohtajien pitkistä kausista kertoo se, että Hemmilä on yli satavuotiaassa MTK:ssa vasta yhdeksäs puheenjohtaja.