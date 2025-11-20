Yllätykset jatkuivat eduskunnassa: sote-keskustelu luiskahti heti alkoholiin – ”Viina pitää tuoda kotiovelle”

Eduskunnan oppositioryhmät kertoivat jo ennen iltapäivän kyselytuntia kysyvänsä yhdessä sosiaali- ja terveyspalveluista ja hyvinvointialueiden kriisistä. Rane Aunimo Demokraatti

Yleensä ryhmillä on omat kysymyksensä hallitukselle, joten tilanne ei ollut tavanomainen.

Yllätykset jatkuivat kuitenkin jo kyselytunnin alussa.

Vauhtiin päästiin, kun suurimman ryhmän SDP:n ryhmänjohtaja Tytti Tuppurainen kysyi hallitukselta, onko hallitus nyt valmis ottamaan vastaan vetoomuksen parlamentaarisesta yhteistyöstä suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ehti jo torjua yhteistyön viime viikolla, mikä jätti Tuppuraiselle ”hieman hätäisen ja ylimielisen vaikutelman”.

– Oliko tämä hyvin harkittu vastaus koko opposition yhteiseen vetoomukseen, Tuppurainen kysyi tänään kyselytunnilla.

Pääministeri vetosi tänään siihen, että joulukuussa käytössä on alivaltiosihteeri Marina Erholan työryhmän tutkimusraportti sote-uudistuksen ja hyvinvointialueiden tilasta.

– Käymme sen hyvin huolella läpi ja siihen mitä todennäköisimmin liittyvät uudistusehdotukset. Tulen antamaan hallituksen eli pääministerin ilmoituksen eduskunnalle kevään istuntokauden alkupuolelle. Se antaa mahdollisuuden, että pääsemme keskustelemaan yhdessä sekä tilanteesta että toimenpiteistä siitä, miten jatketaan.

Pian Tuppuraisen ja Orpon hetken jatkuneen sananvaihdon jälkeen vuoron sai keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen. Aihe tuntui osin vaihtuvan, kun Kaikkonen nosti tapetille suomalaisten alkoholinkäytön ja hallituksen lainasäädäntöhankkeen alkoholin kotiinkuljetuksesta.

– Onko alkoholin kotiinkuljetuksen vapauttaminen todellakin välttämätöntä? Mikä linjanne ylipäätään on? Etätöitä ei saisi tehdä kotoa, tervyspalvelut saavat karata kauas kotoa ja samoin vanhuspalvelut, mutta viina pitää tuoda kotiovelle. Mikä tämä linjanne oikein on?

Salissa Kaikkosen puheenvuoro nostatti ääntä puolesta ja vastaan. Vastauksen antoi sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) ja möly jatkui puheen aikana.

– Tämä menee aika kauas ensimmäisestä aiheesta, eli sosiaali- ja terveyspalveluista, mutta totean tästä, että hallituksen budjetista näkee sen, että alkoholin verotusta on kiristetty, mikä on keino hillitä alkoholihaittoja ja Suomessa se on tehokas keino siihen. Samaan aikaan hallitus tekee maltillista, hyvin rauhallista alkoholipolitiikan muutosta kohti eurooppalaista suuntaa.

Heti seuraavissa puheenvuorissa keskustelu palautui varsinaiseen sote-keskusteluun.