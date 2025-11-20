Politiikka
20.11.2025 13:11 ・ Päivitetty: 20.11.2025 13:11
Yllätys eduskunnassa: tätä on luvassa koko kyselytunnin ajan
Eduskunnan oppositioryhmät kertovat kysyvänsä yhdessä sosiaali- ja terveyspalveluista ja hyvinvointialueiden kriisistä tänään kyselytunnilla.
Yleensä ryhmillä on omat kysymyksensä hallitukselle.
Viime viikon torstaina koko oppositio jätti yhdessä vetoomuksen pääministeri Petteri Orpolle (kok.) parlamentaarisesta yhteistyöstä suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi.
– Ikävä kyllä pääministeri hylkäsi nopeasti opposition tarjoaman yhteistyön. Tästä syystä koko oppositio aikoo nostaa eduskunnan kyselytunnin aiheeksi sosiaali- ja terveyspalveluiden tilanteen ja hyvinvointialueiden kriisin, ryhmien yhteisessä tiedotteessa sanotaan.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.