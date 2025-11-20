Yllätys eduskunnassa: tätä on luvassa koko kyselytunnin ajan

Eduskunnan oppositioryhmät kertovat kysyvänsä yhdessä sosiaali- ja terveyspalveluista ja hyvinvointialueiden kriisistä tänään kyselytunnilla. Demokraatti Demokraatti

Yleensä ryhmillä on omat kysymyksensä hallitukselle.

Viime viikon torstaina koko oppositio jätti yhdessä vetoomuksen pääministeri Petteri Orpolle (kok.) parlamentaarisesta yhteistyöstä suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi.

– Ikävä kyllä pääministeri hylkäsi nopeasti opposition tarjoaman yhteistyön. Tästä syystä koko oppositio aikoo nostaa eduskunnan kyselytunnin aiheeksi sosiaali- ja terveyspalveluiden tilanteen ja hyvinvointialueiden kriisin, ryhmien yhteisessä tiedotteessa sanotaan.