16.2.2026 09:44 ・ Päivitetty: 16.2.2026 09:44
Yritysten työntekijämäärä jatkoi laskuaan – Eniten vähennystä sote-, rakennus- ja viestintäaloilla
Yritysten työntekijämäärä on jatkanut laskuaan jo kaksi ja puoli vuotta, ilmenee eläkeyhtiö Ilmarisen suhdanneindeksistä. Työntekijämäärä väheni tammikuussa 0,6 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.
Joulukuussa työntekijämäärä laski 0,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
Toimialoista eniten kasvua oli kuljetuksessa, jossa työntekijämäärä nousi yli kaksi prosenttia. Suurinta lasku oli sosiaali- ja terveyspalveluiden, rakentamisen sekä viestinnän ja tietotekniikan aloilla.
Käytännössä työntekijöiden määrän väheneminen tarkoittaa useimmiten toistuvia irtisanomiskierroksia, työttömyyden kasvua, tuotannon supistumista ja sitä, että yrityksissä jäljellä oleville tekijöille kasaantuu yhä suurempi työmäärä.
TYÖNTEKIJÖIDEN määrä kasvoi eniten tammikuussa Länsi-Suomessa, joka alueena pärjäsi jo viime vuonna parhaiten koko Suomessa. Heikoimmat näkymät olivat Itä-Suomessa, joissa työntekijöiden määrä kutistui 1,6 prosenttia vuodentakaisesta.
Ilmarisen suhdanneindeksi kuvaa muutosta yli 50 000 yrityksen ja yli puolen miljoonan työntekijän joukossa.
