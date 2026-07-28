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Ulkomaat

28.7.2026 06:20 ・ Päivitetty: 28.7.2026 06:20

Zelenskyi Burnhamin ensimmäinen valtiovieras: ”Tuemme Ukrainaa ja tuen teitä sataprosenttisesti”

AFP / LEHTIKUVA
Britannian tuore pääministeri Andy Burnham (vas.) ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi brittien laivastotukikohdassa Portsmouthissa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapasi maanantaina ensimmäistä kertaa Britannian tuoreen pääministerin Andy Burnhamin Britanniassa Portsmouthin laivastotukikohdassa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kyseessä oli myös Burnhamin pääministerikauden ensimmäinen ulkomaisen valtionjohtajan vierailu maassa. Burnham aloitti tehtävässään viikko sitten.

Burnham vakuutti kunnioittavansa kaikkia Britannian tekemiä sitoumuksia Ukrainalle.

- Olemme sataprosenttisesti Ukrainan tukena. Olen henkilökohtaisesti tukenanne sataprosenttisesti, Burnham vakuutti tapaamisen yhteydessä.

Zelenskyi kiitti Burnhamia ”tärkeästä tuen osoituksesta” ja sanoi kutsuneensa pääministerin vastavierailulle Ukrainaan.

Zelenskyi tapasi vierailullaan myös Britannian ja Ukrainan merivoimien henkilöstöä, jotka olivat harjoitelleet viime viikkoina yhdessä Portsmouthissa.

BRITANNIA kertoi jo sunnuntaina sotilaskäyttöön tarkoitetuista häirintälaitteista, joita on kehitetty maiden välisen kumppanuussopimuksen puitteissa.

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Kyseisiä laitteita on jo lahjoitettu Ukrainalle maan droonioperaatioiden ylläpitämiseksi. Drooneihin kiinnittyvät häirintälaitteet voivat estää Venäjän ilmatorjuntajärjestelmiä seuraamasta drooneja ja kohdistamasta niihin iskuja.

- Ne auttavat (drooneja) iskemään kohteisiinsa ja pelastamaan ukrainalaishenkiä. Ne ovat myös osoitus siitä, minkälaisia innovaatioita voimme luoda yhdessä, Burnham sanoi maanantaina.

Zelenskyi kiitti Britanniaa häirintäteknologiasta, joka tulisi hänen mukaansa ”varmasti hyödylliseksi taistelukentillä.”

Burnhamin kanslia kertoi myös sunnuntaina, että Britannian kokonaistuki Ukrainalle on noussut 25 miljardiin puntaan eli päälle 29 miljardiin euroon Venäjän aloitettua hyökkäyssotansa. Suoraa sotilaallista tukea Ukraina on saanut Britannialta 16 miljardin punnan eli vajaan 19 miljardin euron edestä.

ZELENSKYI jatkaa tiistaina matkaansa Yhdysvaltoihin, jossa hänen on määrä kokoustaa presidentti Donald Trumpin kanssa.

Zelenskyin ja Trumpin välit ovat olleet kivikkoiset Trumpin palattua Valkoiseen taloon viime vuoden alussa. Välit ovat kuitenkin hieman lähentyneet viime aikoina, ja Yhdysvallat on muun muassa antanut Ukrainalle luvan rakentaa Yhdysvalloissa suunniteltuja Patriot-ilmatorjuntajärjestelmiä.

Samaan aikaan Yhdysvallat käy kallista sotaa Lähi-idässä. Yhdysvaltojen ja Israelin Irania vastaan aloittama sota on maksanut Yhdysvalloille jo lähemmäs 40 miljardia dollaria ja herättänyt huolta maan omien asevarastojen riittävyydestä.

Vierailunsa yhteydessä Zelenskyin on tarkoitus myös osallistua republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin. Ukrainan tukijanakin profiloitunut Graham kuoli aiemmin tässä kuussa. Hän vieraili juuri ennen kuolemaansa Zelenskyin luona Kiovassa.

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