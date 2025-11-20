Ulkomaat
20.11.2025 16:48 ・ Päivitetty: 20.11.2025 16:48
Zelenskyi odottaa puhuvansa Trumpin kanssa lähipäivien aikana
Ukraina on saanut luonnoksen Yhdysvaltain rauhansuunnitelmasta, kertoo presidentti Volodymyr Zelenskyin kanslia.
Ukraina on kanslian mukaan valmis tekemään rakentavaa yhteistyötä Yhdysvaltain kanssa.
Ukraina tulee presidentin kanslian mukaan työstämään suunnitelman kohtia varmistaakseen sodan arvokkaan lopettamisen.
Presidentin kanslian mukaan Zelenskyi odottaa keskustelevansa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa lähipäivien aikana.
Zelenskyin on määrä tavata Yhdysvalloista saapunut ministeri sekä maan puolustusviranomaisia tänään Kiovassa.
Kommentit
