Zelenskyi saapui Washingtoniin – tapaa illalla Trumpin Euroopan johtajien kanssa

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on saapunut Washingtoniin, missä hänen on määrä tavata Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.

Zelenskyi kertoi asiasta paikallista aikaa sunnuntai-iltana viestipalvelu X:ssä.

Hän sanoi olevansa kiitollinen Trumpille kutsusta. Tapaamisessa on tarkoitus käsitellä rauhan saamista Ukrainan sotaan.

- Meillä kaikilla on vahva tahto lopettaa tämä sota nopeasti ja luotettavasti. Ja rauhan on oltava pysyvää, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyi sanoo, että Venäjän on lopetettava aloittamansa sota.

- Toivon, että yhteinen voimamme Amerikan ja eurooppalaisten ystäviemme kanssa pakottaa Venäjän todelliseen rauhaan.

TRUMP sanoi lauantaina Truth Social -alustallaan, että tapaaminen olisi iltapäivällä paikallista aikaa eli Suomen aikaa illalla.

Trump kirjoitti sosiaalisessa mediassa aiemmin, että Zelenskyi voisi halutessaan lopettaa sodan lähes heti.

- Zelenskyi voi lopettaa sodan Venäjän kanssa lähes välittömästi, jos hän niin haluaa, tai hän voi jatkaa taistelua, Trump sanoi Truth Socialissa.

Trumpin mukaan Ukraina ei voi saada takaisin Krimin niemimaata, jonka Venäjä miehitti vuonna 2014. Trump syyttää samalla Yhdysvaltain entistä presidenttiä Barack Obamaa Krimin niemimaan ”antamisesta” Venäjälle.

Trump kirjoittaa myös tapansa mukaan suurin kirjaimin, ettei Ukraina voi liittyä sotilasliitto Natoon.

- Jotkut asiat eivät koskaan muutu, Trump sanoi ja päätti julkaisunsa useisiin huutomerkkeihin.

ZELENSKYIN mukana kokoukseen osallistuu myös eurooppalaisia johtajia, kuten presidentti Alexander Stubb. Washingtoniin ovat lähdössä lisäksi ainakin EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Italian pääministeri Giorgia Meloni, Saksan liittokansleri Friedrich Merz, Britannian pääministeri Keir Starmer ja Naton pääsihteeri Mark Rutte.

Yhdysvaltalaismedia CNN:n lähteiden mukaan Trumpin ja Zelenskyin on määrä tavata ensin erikseen delegaatioidensa kanssa. Tämän jälkeen heidän odotetaan osallistuvan ryhmäistuntoon ja mahdollisesti lounaalle muiden eurooppalaisten johtajien kanssa.

Johtajien odotetaan keskustelevan Venäjän aluevaatimuksista ja Ukrainalle tarjottavista turvatakuista sekä siitä, miten Yhdysvallat osallistuisi turvatakuisiin.

”USA:n turvatakuut historiallinen päätös”

Trump tapasi perjantaina Venäjän presidentti Vladimir Putinin Alaskassa. Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff kertoi sunnuntaina CNN:lle, että presidentit sopivat Ukrainan turvatakuista, jotka olisivat Naton viidennen artiklan kaltaiset ja niissä olisivat mukana Yhdysvallat ja Euroopan maita. Witkoff kertoi myös, että Venäjä on tehnyt ”joitain myönnytyksiä” aluevaatimustensa suhteen.

Zelenskyi kommentoi sunnuntaina Ukrainaa tukevien niin sanottujen halukkaiden maiden koalition kokouksen jälkeen, että on historiallinen päätös, että Yhdysvallat on valmis osallistumaan Ukrainan turvatakuisiin. Macron sanoi puolestaan, että Euroopan johtajat aikovat kysyä Trumpilta, kuinka pitkälle tämä voisi tukea Ukrainan turvatakuita.

Zelenskyin mukaan kokouksessa oltiin yhtä mieltä siitä, että rajoja ei saa muuttaa voimankäytöllä.

- Kaikki kannattavat, että keskeiset asiat ratkaistaan Ukrainan ollessa mukana kolmenvälisessä muodossa – Ukrainan, Yhdysvaltojen ja Venäjän johtajan kanssa, Zelenskyi kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

VENÄLÄINEN diplomaatti sanoi sunnuntai-iltana, että Venäjäkin tarvitsee turvatakuita. Venäjää Itävallassa kansainvälisissä järjestöissä edustava Mihail Uljanov sanoi X:ssä, että asiaa on vielä käsiteltävä.

Uljanovin mukaan Venäjä on samaa mieltä EU-johtajien kanssa siitä, että mahdollisen rauhansopimuksen tulisi pitää sisällään turvatakuut Ukrainalle. Hänen mukaansa Venäjällä on oikeus odottaa saavansa myös tehokkaat turvatakuut.

- Näiden turvatakuiden on oltava paljon luotettavampia kuin vuoden 1990 pahamaineinen lupaus siitä, että Nato ei laajenisi tuumaakaan itään, Uljanov kirjoitti.

Saara-Miira Kokkonen, Minja Viitanen/STT