Ulkomaat
18.2.2026 15:26 ・ Päivitetty: 18.2.2026 15:26
Zelenskyi: Ukraina ja Venäjä yhä eri linjoilla rauhan saavuttamisesta
Ukrainan ja Venäjän kaksipäiväiset, Yhdysvaltain välittämät neuvottelut Sveitsin Genevessä päättyivät keskiviikkona.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi neuvottelujen jälkeen toimittajille lähettämässään viestissä, että Venäjä ja Ukraina eivät päässeet sopuun keskeisissä kysymyksissä. Zelenskyin mukaan neuvottelut eivät olleet helpot.
Zelenskyin mukaan pohjatyötä on tehty, mutta osapuolten näkemykset rauhan saavuttamisesta eroavat yhä toisistaan. Miehitettyjen alueiden kohtalo Itä-Ukrainassa ja Venäjän miehittämän Zaporizhzhjan ydinvoimalan hallinta ovat hänen mukaansa selvittämättömiä ”herkkiä aiheita”.
Erityisesti itäisen Ukrainan Donetskin alueluovutuskysymys on ratkaisematta. Venäjä ei ole joustanut vaatimuksistaan saada haltuunsa myös alueita, joita se ei sotilaallisesti hallitse. Ukraina on halunnut aselevon nykyisille rintamalinjoille.
UKRAINAN pääneuvottelija Rustem Umjerov totesi neuvotteluissa tapahtuneen edistystä. Hän kuvaili neuvotteluja intensiivisiksi ja sisältörikkaiksi.
- Kehitystä on tapahtunut, mutta yksityiskohtia ei voida vielä kertoa.
Umjerov sanoi, että asioissa pyritään saavuttamaan sellainen yksimielisyys, että ”valmistellut päätökset voitaisiin toimittaa presidenttien harkittavaksi”.
- Lopullinen tavoite on ennallaan: oikeudenmukainen ja kestävä rauha, Umjerov sanoi.
Venäjän pääneuvottelija Vladimir Medinski puolestaan luonnehti neuvotteluja vaikeiksi mutta asiallisiksi. Hänen mukaansa uusia neuvotteluja käydään lähitulevaisuudessa.
YHDYSVALTAIN erityislähettilään Steve Witkoffin mukaan neuvottelut ovat johtaneet merkittävään edistykseen.
- Presidentti Donald Trumpin menestys sodan molempien osapuolten yhdistämisessä on tuonut mukanaan merkittävää edistystä, hän kirjoitti keskiviikkona X-viestipalvelussa.
Witkoffin mukaan sekä Ukraina että Venäjä ovat sopineet jatkavansa työskentelyä sopimuksen aikaansaamiseksi.
Ennen Geneven-neuvotteluja osapuolet kävivät kolmikantakeskusteluja Abu Dhabissa kahteen otteeseen tammikuun lopulla ja helmikuun alussa.
ZELENSKYI kommentoi neuvotteluja keskiviikkona X-viestipalvelussa myös ennen neuvottelupäivän loppumista. Presidentti syytti Venäjää neuvottelujen viivyttämisestä.
- (Tiistain) tapaamiset olivat hankalia, ja voimme todeta, että Venäjä yrittää viivytellä neuvotteluissa, jotka voisivat olla jo loppusuoralla, Zelenskyi kirjoitti.
Zelenskyin mukaan Euroopan osallistuminen Ukraina-neuvotteluihin on välttämätöntä.
- Pidämme Euroopan osallistumista prosessiin välttämättömänä toteuttamiskelpoisten sopimusten onnistuneelle täytäntöönpanolle, hän kirjoitti viestissään.
