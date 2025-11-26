Zelenskyi: Ukrainalta vihreää valoa – Trump: Torstain aikarajaa ei ole

Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff ohjeisti Venäjän presidentti Vladimir Putinin avustajaa siitä, miten Putinin tulisi ehdottaa rauhansuunnitelmaa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Witkoffin ja Putinin avustajan Juri Ushakovin viime kuussa käymästä puhelinkeskustelusta kertoi uutistoimisto Bloomberg.

Bloombergin julkaiseman litteroinnin mukaan Witkoff kertoi Ushakoville puhelimessa, että Putinin olisi kehuttava Trumpia Gazan-rauhansuunnitelmasta.

- Olen samaa mieltä, että hän onnittelee. Hän sanoo, että herra Trump on oikea rauhan mies ja muuta sellaista, Ushakov oli todennut puhelussa.

Witkoffin mukaan Trumpille voisi lisäksi kertoa, että Witkoff ja Ushakov ovat puhuneet vastaavanlaisen suunnitelman kehittämisestä Ukrainan ja Venäjän välille.

- Uskon, Juri, että presidentti (Trump) antaa minulle paljon tilaa ja päätösvaltaa sopimukseen pääsemiseksi, Witkoff oli sanonut puhelun yhteydessä.

Valkoisen talon viestintäjohtaja Steven Cheungin mukaan Bloombergin uutisoima puhelu vain todisti sen, että Witkoff puhuu sekä Ukrainan että Venäjän viranomaisten kanssa päivittäin saavuttaakseen rauhan. Trump taas kuvaili Witkoffin toimintaa perinteiseksi neuvottelutavaksi.

Viime viikolla monet mediat kertoivat, että Yhdysvallat oli yhdessä Venäjän kanssa luonnostellut kaikkiaan 28 kohdan rauhansuunnitelman. Ukraina ja sen liittolaiset kritisoivat luonnosta siitä, että se myötäili liikaa Venäjän kantoja.

Ukraina ja Yhdysvallat työstivät viikonloppuna Genevessä muokkauksia rauhansuunnitelmaan.

UKRAINA hyväksyy muokatun Yhdysvaltojen rauhansuunnitelman periaatteet, sanoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tiistai-iltana pitämässään videopuheessa.

- Tämän (Genevessä valmistellun) asiakirjan periaatteet voivat kehittyä perusteellisemmiksi sopimuksiksi, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyin mukaan paljon riippuu Yhdysvalloista, sillä Venäjä ottaa kaikkein vakavimmin Yhdysvaltojen voiman.

Hän sanoi luottavansa siihen, että Ukrainan aktiivinen yhteistyö Yhdysvaltojen ja Trumpin kanssa jatkuu.

Trump kirjoitti Truth Social -viestipalvelussaan tiistaina, että alkuperäistä 28-kohtaista suunnitelmaa on muokattu ja vain muutamista kohdista on enää kiistaa.

Trump kertoi lähettävänsä Witkoffin tapaamaan Putinia Moskovaan ja Yhdysvaltain maavoimaministerin Dan Driscollin tapaamaan ukrainalaisia. Zelenskyin kansliapäällikön Andri Jermakin mukaan Driscollin odotetaan vierailevan Ukrainassa tällä viikolla.

Trump sanoi olevansa itse valmis tapaamaan Putinin ja Zelenskyin vasta sen jälkeen, kun rauhansuunnitelma on saatu aikaan tai se on viimeistelyvaiheessa.

TRUMP sanoi tiistaina Yhdysvaltain aikaa, että Witkoffin on määrä tavata Putin ensi viikolla.

Yhdysvaltain presidentin Air Force One -virkakoneessa lehdistölle puhunut Trump kommentoi lisäksi alkuperäistä 28-kohtaista rauhansuunnitelmaluonnosta, jota hän kuvaili alustavaksi konseptiksi.

- Se oli vain kartta. Se ei ollut suunnitelma vaan konsepti, Trump sanoi.

Trump sanoi, että suunnitelmaluonnoksen kohtien määrää olisi neuvottelujen jatkuessa laskettu ainakin 22:een. Muun muassa Financial Times ja Politico kertoivat aiemmin, että Ukraina ja Yhdysvallat olivat työstäneet viikonloppuna uutta, 19-kohtaista rauhansuunnitelmaa.

Trump sanoi tiistaina, että Venäjä olisi myös tehnyt myönnytyksiä neuvotteluissa.

Aiemmin Trump oli vaatinut, että Zelenskyi hyväksyisi alkuperäisen suunnitelman tämän viikon torstaihin mennessä. Tiistaina Trump sanoi kuitenkin lehdistölle, että tällaista aikarajaa ei ole ja takaraja on sodan päättymisessä.