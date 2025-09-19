Aktiasta syrjäytetty Carl Haglund KH Groupin johtoon

Aktian toimitusjohtajan paikalta alkuviikosta syrjäytetty Carl Haglund on nimitetty monialakonserni KH Groupin toimitusjohtajaksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Haglund aloittaa tehtävässä saman tien ja luopuu samalla paikastaan KH Groupin hallituksessa. Hän jatkaa yhtiön tytäryhtiön Nordic Rescue Groupin hallituksen puheenjohtajana.

KH Groupin liiketoiminta-alueita ovat rakennus- ja maansiirtokoneita toimittava KH-Koneet, pelastusajoneuvovalmistaja Nordic Rescue Group ja huonekalukauppaa käyvä Indoor Group.

Haglund on toiminut aiemmin eläkeyhtiö Veritaksen toimitusjohtajana, johtajana Accenturella ja bioenergiatoimija Sunshine Kaidi New Energy Groupissa, kansanedustajana, puolustusministerinä, EU-parlamentaarikkona ja RKP:n puheenjohtajana.

Hänet nimitettiin aiemmin tänä vuonna Aktian toimitusjohtajaksi, mutta pankin hallitus ilmoitti maanantaina, että Haglund ”ei enää” täytä edellytyksiä toimia yhtiön toimitusjohtajana. Haglund ei tuolloin ollut ehtinyt vielä aloittaa työtään Aktian palveluksessa.

KH GROUPIN hallituksen puheenjohtaja Juha Karttunen kehui Haglundin valintaa. Karttusen mukaan Haglund tuntee yhtiön hyvin toimittuaan pitkään Nordic Rescue Groupin hallituksen puheenjohtajana ja tästä vuodesta eteenpäin myös KH Groupin hallituksen jäsenenä.

- Uskon, että Carlin energinen ote ja vahva strategisen muutosjohtamisen osaaminen tukevat erinomaisesti KH Groupin strategian toteuttamista, Karttunen visioi tiedotteessa. Lisää aiheesta Ex-ministeri lensi Aktia-pankin johdosta – mitä tapahtui?

Strategiaan kuuluu tavoite irtautua huonekaluyhtiö Indoor Groupista, johon kuuluvat huonekaluketjut Asko ja Sotka sekä Lahdessa toimiva huonekalutehdas.

Toimitusjohtajan tehtävää tähän asti hoitanut Ville Nikulainen jättää tehtävänsä. Hän jatkaa strategiseen muutosprosessiin liittyvissä tehtävissä vuoden loppuun asti.

- KH Group on minulle hyvin tuttu toimija, ja yhtiön muutosmatkan johtaminen on innostava tehtävä ja projekti, sanoi Haglund tiedotteessa.

KH GROUP antoi aiemmin perjantaina tulosvaroituksen, jossa se ennakoi, että jatkuvien toimintojen liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto jäävät heikommiksi kuin mitä se ennakoi kevään tilinpäätöksensä yhteydessä.

Ohjeistuksen lasku perustuu arvioon, että KH Groupin suurimman liiketoiminta-alueen eli KH-Koneiden liikevoitto jää ennakoitua heikommaksi.

Päivitetyn ohjeistuksen mukaan yhtiö arvioi jatkuvien toimintojen liikevaihdoksi 190-200 miljoonaa euroa ja vertailukelpoiseksi liikevoitoksi 5-6 miljoonaa euroa.