Politiikka

29.12.2025 16:33 ・ Päivitetty: 29.12.2025 16:33

Ano Turtiainen: Sain Venäjältä poliittisen turvapaikan

Kuvakaappaus Turtiaisen YouTube-kanavalta
Turtiainen kertoo YouTube-kanavallaan arjestaan Venäjällä - tässä hän ihailee paikallista autokauppaa.

Entinen kansanedustaja Ano Turtiainen kertoo saaneensa toivomansa poliittisen turvapaikan Venäjältä. Hän kertoo asiasta YouTubessa julkaisemallaan videolla.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Turtiainen valittiin eduskuntaan 2019 perussuomalaisten listoilta, mutta perusti eduskuntaryhmästä erottamisensa jälkeen ensin oman eduskuntaryhmän ja sen jälkeen Valta kuuluu kansalle -puolueen. Hän putosi eduskunnasta vuoden 2023 vaaleissa.

Ulosottoon ajautunut, pahasti velkaantunut ex-kansanedustaja kertoi aiemmin syksyllä muuttaneensa Venäjälle, koska vastustaa Suomen Nato-jäsenyyttä ja ulkopolitiikkaa. Venäjän hallinnon media on käyttänyt Turtiaista esimerkkinä Suomen-vastaisessa propagandassaan.

Demokraatti uutisoi marraskuussa, että eduskunta yrittää edelleen periä häneltä selvittämättä jääneitä ryhmäavustuksia, mutta epäilee maastamuuton vaikeuttavan rahojen takaisinsaantia.

NYT TURTIAINEN kertoo videolla käyneensä Venäjän maahanmuuttovirastossa Moskovassa, missä hänelle ja suomalaiselle puolisolleen myönnettiin turvapaikka.

Turtiaisen mukaan virastossa oli paikalla myös venäläisiä tiedotusvälineitä, jotka ovat raportoineet hänen saamastaan turvapaikasta.

Turtiaisen mukaan turvapaikan saaminen on ”historiallinen juttu”. Hän on kertonut somekanavillaan hankkineensa vuokra-asunnon Petroskoista.

Turtiaisen saamasta turvapaikasta kertoi aikaisemmin Iltalehti.

