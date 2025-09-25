Palkittu politiikan aikakauslehti.
25.9.2025 06:44 ・ Päivitetty: 25.9.2025 06:44

Ansiopäivärahan saajien määrä laski elokuussa – syynä hallituksen kiristykset, ei töihin pääsy

Tilastokeskus kertoi tällä viikolla, että Suomessa oli elokuussa 267  000 työtöntä ja noin 33 000 vapaata työpaikkaa.

Ansiopäivärahan saajien määrä laski elokuussa yhdeksän prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) mukaan näyttää siltä, että taustalla ei ole töiden löytyminen vaan pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden kasvu. Työttömiä oli elokuussa 53 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

-  Yleensä ansiopäivärahan saajien väheneminen on myönteinen merkki ja kertoo siitä, että kassojen jäsenet ovat löytäneet työtä. Nyt tilanne on kuitenkin poikkeuksellinen ja näyttää, että muutoksen taustalla vaikuttaa pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden kasvu.

– Tähän viittaa se, että ansiopäivärahan saajien määrä laskee samanaikaisesti, kun yleinen työttömyys ja Kelan työttömyysetuuksien saajien määrä kasvaa, toiminnanjohtaja Aki Villman sanoo tiedotteessa.

Ansiopäivärahan saajien määrän lasku johtuu osin myös lomautusten vähenemisestä.

Työttömyyskassaan kuuluva voi saada tulojen mukaan maksettavaa ansiopäivärahaa, jos on ollut tarpeeksi kauan töissä ennen työttömäksi jäämistä. Petteri Orpon (kok.) hallitus pidensi tätä työssäoloaikaa viime vuonna kuudesta kuukaudesta vuoteen.

ANSIOPÄIVÄRAHAN saajien määrä on ollut laskussa koko alkuvuoden, mutta elokuussa nähtiin aiempaa suurempi lasku. Ansiopäivärahan saajien määrä laski 117  000 ihmisestä 107  000 ihmiseen.

Ansiopäivärahan saajien määrässä on runsaasti kausivaihtelua, minkä vuoksi saajien määrää verrataan viime vuoden vastaavaan jaksoon, järjestö kertoo.

Tilastokeskus kertoi tällä viikolla, että Suomessa oli elokuussa 267  000 työtöntä, 53  000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Elokuussa ansiopäivärahakulut laskivat TYJ:n mukaan 11 prosenttia.

Viime vuonna ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan tuli porrastus, joka pienentää ansiopäivärahaa ensimmäisen kerran parin kuukauden työttömyyden jälkeen ja uudelleen noin kahdeksan kuukauden työttömyyden jälkeen.

Keskimääräinen täysi ansiopäiväraha oli viime vuonna 1  690 euroa kuukaudessa, kun taas Kelan työttömyystuet ovat keskimäärin 800 euroa kuukaudessa.

