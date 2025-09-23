Kansanedustajat: ”Hallitus, joka väittää kannustavansa työntekoon, on käytännössä tehnyt päinvastoin”

SDP:n kansanedustajat Anette Karlsson ja Johan Kvarnström vaativat kannanotossaan, että työttömien työnhakijoiden ansiopäivärahan suojaosa otetaan uudelleen käyttöön. He jättivät viime viikolla asiasta kirjallisen kysymyksen. Demokraatti Demokraatti

Suojaosa mahdollistaa sen, että työtön voi ansaita tietyn summan osa-aikatyöstä ilman että tuki pienenee.

– Suojaosa ei ole mikään vähäpätöinen tekninen yksityiskohta, vaan konkreettinen tuki, joka rohkaisee ihmisiä ottamaan vastaan työtä ilman pelkoa työttömyysturvan menettämisestä. Ilman sitä osa-aikatyö on usein mahdollisuuden sijasta taloudellinen riski. Nyt kun työttömyys kasvaa, olisi erityisen tärkeää palauttaa suojaosa, sanoo Anette Karlsson tiedotteessa.

Kannanotossa muistutetaan, että tuore YTK:n työttömyyskassan kysely osoittaa, miten suojaosan poistaminen on vähentänyt työaikaa 18 prosentilla osa-aikatyötä tekevistä.

Syynä ei välttämättä ole se, että työpaikkoja olisi kadonnut, vaan se, ettei lisätyönteko enää kannata samalla tavalla, koska jokainen lisätunti pienentää työttömyyspäivärahaa.

NIISTÄ, jotka ovat kokonaan lopettaneet osa-aikatyön, peräti 63 prosenttia kertoo syyksi juuri suojaosan poistamisen. Samalla VATT on todennut, ettei muutos ole lisännyt kokoaikatyötä.

Sosialidemokraatit ovat esittäneet toimenpidepaketissaan, että uusia suojaosia otetaan käyttöön sekä asumistuessa että työttömyysturvassa ja että niiden taso sopeutetaan työllisyystilanteeseen.

– Meidän pitää avata lisää ovia työelämään, ei sulkea niitä. Osa-aikatyö voi antaa kokemusta, kontakteja ja itseluottamusta sekä ehkäistä pitkäaikaistyöttömyyteen ajautumista. Siksi haluamme, että suojaosa otetaan uudelleen käyttöön. Se vahvistaa työllisyyttä ja antaa useammalle tien takaisin työelämään, kommentoi Kvarnström.