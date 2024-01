Armeija selittää: ”Koneesta vapautui epänormaalilla tavalla ammuksia” – Venäjä pommitti taas omiaan

Venäjä on jälleen pommittanut vahingossa omaa kyläänsä.

Venäjän armeijan mukaan ilmavoimien koneesta ”vapautui epänormaalilla tavalla ammuksia”, jotka osuivat Petropavlovkan kylään Voronezin alueella tiistaina aamulla paikallista aikaa.

Venäjän armeijan mukaan vahinkopommitus ei vaatinut uhreja, mutta kuusi siviilirakennusta vaurioitui räjähdyksissä.

Tapauksesta on armeijan mukaan aloitettu tutkinta, ja talojen korjaamiseen on luvassa apua. Voronezin alueen kuvernöörin Aleksandr Gusevin mukaan osa Petropavlovkan asukkaista on siirretty tilapäismajoitukseen.

Petropavlovka sijaitsee noin 150 kilometrin päässä Ukrainan rajasta.

Huhtikuussa Venäjän armeijan kone pudotti vahingossa pommin Belgorodin venäläiskaupunkiin lähelle Ukrainan rajaa.