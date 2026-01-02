Palkittu politiikan aikakauslehti.
2.1.2026 13:12 ・ Päivitetty: 2.1.2026 13:12

Asiantuntija: Fitburg-tapauksesta voi tulla tuomio, jos näyttöä sabotaasista löytyy

RONI REKOMAA / LEHTIKUVA
Viranomaisten haltuunottama Fitburg-alus Kirkkonummen Kantvikissä perjantaina 2. tammikuuta.

Suomalaisviranomaisten ottaessa Suomenlahdella uudenvuodenaattona merikaapelivauriosta epäillyn Fitburg-aluksen haltuunsa oli Suomessa yhä kesken toisen hyvin samankaltaisen tapauksen käsittely.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Helsingin käräjäoikeus päätti lokakuussa jättää tutkimatta syytteet, joiden mukaan Venäjän varjolaivastoon kuuluva Eagle S -alus aiheutti kaapelirikot Suomenlahdella vuoden 2024 joulupäivänä.

Käräjäoikeus katsoi, että Suomella ei ollut asiassa rikosoikeudellista toimivaltaa. Apulaisvaltakunnansyyttäjä on valittanut tuomiosta hovioikeuteen.

STT kysyi Helsingin poliisilaitoksen ja Rajavartiolaitoksen tiedotustilaisuudessa keskiviikkona, miksi viranomainen päätti aloittaa tapauksesta rikostutkinnan, vaikka käräjäoikeudessa oli juuri todettu, ettei Suomella ole vastaavassa tapauksessa toimivaltaa. Tuolloin poliisi sanoi, että tuomioistuimen päätös ei vaikuta poliisin toimintaan, koska poliisin toimivalta on asiassa tuomioistuimesta riippumaton.

Åbo Akademin merioikeuden professori Henrik Ringbom pitää poliisin näkemystä perusteltuna.

- Se, että onko tuomioistuimella toimivaltaa tuomioiden suhteen tietyissä tapauksissa, ei välttämättä rajoita poliisin toimeenpanotoimivaltaa, josta nyt on kyse. Lisäksi toinen näkökulma on se, että tämä käräjäoikeuden tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

Ringbom uskoo, että ennen kuin asiat kaapelirikkojen suhteen on käsitelty eri oikeusasteissa loppuun, ei viranomaisilla ole mitään syytä muuttaa nykyisiä käytäntöjään.

- Tämä on nyt yksi vaihe tässä prosessissa ja luulen, että mikäli korkein oikeus tulisi johonkin samantyyppiseen ratkaisuun jatkossa, ehkä sitten toimintaa olisi syytä muuttaa. Joko muuttaa siis rutiineja tai sitten lähteä muuttamaan itse lainsäädäntöä, Ringbom sanoo.

RINGBOM on aiemmin kritisoinut avoimesti käräjäoikeuden syksyn päätöstä Eagle S -tapauksessa. Hänen mukaansa oikeus on tulkinnut kansainvälistä oikeutta asiassa väärin.

Ringbomin mukaan päätöksessä ongelmallisinta oli se, että se antoi ymmärtää, että Suomen viranomaisilla ei olisi toimivaltaa asiassa riippumatta siitä, onko kyseessä ollut tahallinen sabotaasi vai ei.

- Se antaisi hyvin kummallisen signaalin siitä, että Suomen tuomioistuimet eivät koskaan tule tekemään mitään riippumatta siitä, mitkä ovat tapauksen faktiset olosuhteet, Ringbom sanoo.

Onko sitten mahdollista, että myös kaapelivauriosta epäillyn Fitburg-rahtilaivan tapaus jää tulevaisuudessa tuomitsematta?

- Se on tietysti mahdollista, että tässäkään tapauksessa ei kyetä osoittamaan, että kyseessä olisi ollut tahallinen teko. Tämä ei kuitenkaan sulje pois sitä, että asia tutkitaan kunnolla.

- Mielestäni se, että tehdään selväksi, että jos saadaan tarpeeksi näyttöä tahallisuudesta, se tuomitaan oikeudessa. Se olisi mielestäni ihan luonteva ja mahdollinenkin seuraus tässä, Ringbom lisää.

Teksti: STT/Aliisa Uusitalo

