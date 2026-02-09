Työmarkkinat
9.2.2026 09:09 ・ Päivitetty: 9.2.2026 09:09
Ay-demarit: Vaatiiko yrittäjäjärjestö seuraavaksi palkanmaksun lopettamista?
Ay-väen sosialidemokraattien puheenjohtaja Juha Jaatinen kommentoi Suomen Yrittäjien toimitusjohtajan Mikael Pentikäisen vastausta pääministeri Petteri Orpon vaadittua yrittäjiltä vastuunottoa.
– Elinkeinoelämä on saanut suurin piirtein kaiken pyytämänsä hallitukselta, muun muassa lakko-oikeuden rajoittamisen, sosiaaliturvan leikkaamisen ja irtisanomisen helpottamisen.
– Tämä ei kuitenkaan Pentikäiselle riitä, vaan hän haluaa alentaa työnantajan palkanmaksuvelvoitetta sairausajan nykyiseltä omavastuuajalta kymmenestä päivästä kolmeen, Jaatinen sanoo kannanotossa.
Hän kysyy, pitäisikö Pentikäisen mukaan työnantajan saada seuraavaksi luopua palkanmaksuvelvoitteesta kokonaan – eli ryhtyä teettämään tekijöillä ilmaistyötä.
– Kyllä tulevalla hallituksella, joka toivottavasti on demarivetoinen, riittää tasapainottamista työelämän lainsäädännöissä, kommentoi Jaatinen.
Ay-väen sosialidemokraatit on vuoden 2013 lopulla perustettu SDP:n Helsingin piiriin kuuluva puolueosasto. Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota väylä SDP:n jäsenyyteen sosiaalidemokraattisesti ajatteleville ammattiyhdistysaktiiveille.
