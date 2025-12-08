Politiikka
8.12.2025 09:45 ・ Päivitetty: 8.12.2025 09:45
Costa tyrmää Yhdysvaltain aikeet puuttua Euroopan maiden sisäpolitiikkaan
Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa tyrmää Yhdysvaltain aikeet puuttua Euroopan maiden sisäpolitiikkaan.
- Se mitä emme voi hyväksyä, on uhkaus puuttua eurooppalaiseen politiikkaan, Costa sanoi.
Julkaisemassaan kansallisen turvallisuuden strategiapaperissa Yhdysvallat arvosteli ankarasti Euroopan politiikan nykylinjaa muun muassa maahanmuuttopolitiikan osalta.
Yhdysvaltojen hallinnon mukaan Eurooppaa uhkaa ”sivilisaatiollinen poispyyhkiytyminen”, jonka vuoksi manner voi olla tunnistamaton vain 20 vuoden sisällä.
- Pitkällä aikavälillä on enemmän kuin uskottavaa, että muutaman vuosikymmenen sisällä tietyt Nato-maat muuttuvat enemmistöltään epäeurooppalaisiksi, paperissa sanotaan.
ASIAKIRJASSA Yhdysvallat sanoo tukevansa muutosvoimia Euroopan sisällä.
- Laajan politiikkamme Euroopassa on asetettava etusijalle — vastarinnan voimistaminen Euroopan nykyiselle kehityssuunnalle Euroopan maiden sisällä, paperissa kerrotaan Yhdysvaltain tavoitteista maanosan kohdalla.
Tämän on tulkittu tarkoittavan sitä, että Yhdysvallat aikoo tukea tiukkaa maahanmuuttolinjaa ajavia laitaoikeistolaisia puolueita Euroopan maissa.
