Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

17.3.2026 08:15 ・ Päivitetty: 17.3.2026 08:15

Demariopiskelijat kertovat suosikkinsa SDP:n johtoon

Demokraatti / arkistokuvaa

Demariopiskelijat haluaa, että Antti Lindtman jatkaa SDP:n puheenjohtajana ja Mikkel Näkkäläjärvi SDP:n puoluesihteerinä.

Asiasta päätti Demariopiskelijoiden liittohallitus eilisessä kokouksessaan yksimielisesti.

Sekä Lindtman että Näkkäläjärvi ovat ilmoittaneet halustaan jatkaa puoluejohdossa Demokraatissa.

– Antti ja Mikkel ovat viimeiset kolme vuotta luotsanneet puoluetta rohkeasti eteenpäin. Antin johdolla SDP on valmistellut vastuullisen ja kestävän vaihtoehdon nykyisen hallituksen kestämättömälle politiikalle. Mikkelin työn ansiosta puolue on järjestöllisesti erinomaisessa tilassa lähtemään ensi vuoden eduskuntavaaleihin.

– Tällaista johtajuutta SDP tulee tarvitsemaan myös seuraavan kolmen vuoden ajan, kommentoi Demariopiskelijoiden valtakunnallisen liiton puheenjohtaja Miku Kuuskorpi tiedotteessa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU