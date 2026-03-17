17.3.2026 08:15 ・ Päivitetty: 17.3.2026 08:15
Demariopiskelijat kertovat suosikkinsa SDP:n johtoon
Demariopiskelijat haluaa, että Antti Lindtman jatkaa SDP:n puheenjohtajana ja Mikkel Näkkäläjärvi SDP:n puoluesihteerinä.
Asiasta päätti Demariopiskelijoiden liittohallitus eilisessä kokouksessaan yksimielisesti.
Sekä Lindtman että Näkkäläjärvi ovat ilmoittaneet halustaan jatkaa puoluejohdossa Demokraatissa.
– Antti ja Mikkel ovat viimeiset kolme vuotta luotsanneet puoluetta rohkeasti eteenpäin. Antin johdolla SDP on valmistellut vastuullisen ja kestävän vaihtoehdon nykyisen hallituksen kestämättömälle politiikalle. Mikkelin työn ansiosta puolue on järjestöllisesti erinomaisessa tilassa lähtemään ensi vuoden eduskuntavaaleihin.
– Tällaista johtajuutta SDP tulee tarvitsemaan myös seuraavan kolmen vuoden ajan, kommentoi Demariopiskelijoiden valtakunnallisen liiton puheenjohtaja Miku Kuuskorpi tiedotteessa.
