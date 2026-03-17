Demariopiskelijat kertovat suosikkinsa SDP:n johtoon

Demariopiskelijat haluaa, että Antti Lindtman jatkaa SDP:n puheenjohtajana ja Mikkel Näkkäläjärvi SDP:n puoluesihteerinä. Demokraatti

Asiasta päätti Demariopiskelijoiden liittohallitus eilisessä kokouksessaan yksimielisesti.

Sekä Lindtman että Näkkäläjärvi ovat ilmoittaneet halustaan jatkaa puoluejohdossa Demokraatissa.

– Antti ja Mikkel ovat viimeiset kolme vuotta luotsanneet puoluetta rohkeasti eteenpäin. Antin johdolla SDP on valmistellut vastuullisen ja kestävän vaihtoehdon nykyisen hallituksen kestämättömälle politiikalle. Mikkelin työn ansiosta puolue on järjestöllisesti erinomaisessa tilassa lähtemään ensi vuoden eduskuntavaaleihin.