26.8.2025 04:13 ・ Päivitetty: 26.8.2025 04:13
Eduskuntaryhmiä koolla ympäri Suomea
Useat eduskuntaryhmät kokoontuvat tänään kesäkokouksiinsa, kun eduskunta on vielä istuntotauolla.
Hallituspuolueista kokoomuksen eduskuntaryhmä aloittaa kokouksensa tänään Kokkolassa ja jatkaa sitä huomenna Vaasassa.
Perussuomalaiset viettävät tänään alkavan kaksipäiväisen kokouksensa Oulussa. Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on puolestaan koolla Espoossa.
Pääoppositiopuolue SDP jatkaa eilen alkanutta kokoustaan Lappeenrannassa.
