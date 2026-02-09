Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ulkomaat

9.2.2026 13:00 ・ Päivitetty: 9.2.2026 16:16

Ensin lähti kansliapäällikkö, nyt viestintäpomo – kohu pääministeri Starmerin ympärillä syvenee

Peter Nicholls / POOL - AFP / LEHTIKUVA
Keir Starmer 5. helmikuuta.

Britannian pääministerin Keir Starmerin viestintäpäällikkö irtisanoutui maanantaina. Kyseessä oli viimeisin irtisanoutuminen, joka liittyy tuomitun seksuaalirikollisen Jeffrey Epsteinin asiakirjojen paljastuksiin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Starmerin tiedottaja ilmoitti maanantaina pääministerin itsensä jatkavan yhä virassaan.

Viestintäpäällikkö Tim Allan ilmoitti erostaan lyhyesti lausunnolla alle vuorokausi sen jälkeen, kun Starmerin kansliapäällikkö Morgan McSweeney oli kertonut erostaan sunnuntaina.

PÄÄMINISTERIIN kohdistuvat paineet ovat kasvaneet päivä päivältä. Starmerille on esitetty erovaatimuksia myös hänen johtamansa Työväenpuolueen sisältä.

Starmeria itseään ei syytetä kanssakäymisestä Epsteinin kanssa, vaan keskiössä on veteraanipoliitikko Peter Mandelson.

Starmer myönsi nimittäneensä Mandelsonin Yhdysvaltain-suurlähettilääksi vuonna 2024 tietäen tämän ystävyyssuhteesta Epsteinin kanssa.

MYÖS Skotlannin työväenpuolueen johtaja Anas Sarwar vaatii maan pääministeriä eroamaan.

- Häiriötekijöiden on loputtava ja Downing Streetin johto vaihdettava, Sarwar sanoi toimittajille tiedotustilaisuudessa Glasgow’ssa iltapäivällä maanantaina.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Sarwar sanoi olevansa Starmerin vilpitön ystävä, mutta totesi, että Skotlanti on hänen ensisijainen prioriteettinsa.

Juttu päivitetty klo 18.16: lisätty Anas Sarwarin kommentit.

