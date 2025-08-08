Erto: Tällaista tuhoa Purran järjestöleikkauksista koituisi sosiaalityölle

Toimihenkilöliitto Erto varoittaa, että valtiovarainministeri Riikka Purran (ps) ehdottama sadan miljoonan lisäleikkaus järjestöavustuksiin syöksisi sosiaalialan vapaaehtoistyönkin kaaokseen. Demokraatti Demokraatti

Jos tällä viikolla julkistettu budjettiesitys toteutuu, tämä hallitus olisi leikannut aiemmista noin 380 miljoonan euron järjestöavustuksista yli 60 prosenttia.

Tämä johtaisi järjestökentällä arviolta 2500 ihmisen työn menetykseen, millä on Erton mukaan omat kerrannaisvaikutuksensa. Palkatun henkilöstön karsiminen pysäyttäisi suuren osan vapaaehtoistyöstäkin.

– Vapaaehtoiset esimerkiksi hoitavat loistavasti kerhotoimintaa ja ensiapupisteitä sekä vastaavat auttavaan puhelimeen, mutta eivät he itseään kouluta, vuokraa tiloja, tee kirjanpitoa, maksa tilavuokria, suunnittele ja ohjaa toimintaa tai etsi kerhoihin kutsuttavia, sanoo Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen tiedotteessa.

LIITON MUKAAN etenkään sosiaali- ja terveysalan järjestöjen palveluita ei pysty tuottamaan yksin vapaaehtoisten varassa. Niiden organisointiin ja käytännön toteutukseen tarvitaan korkeasti koulutettujen ammattilaisten työpanosta.

Toimihenkilöliitto vetoaakin hallitukseen leikkausaikeiden perumiseksi, ettei sosiaalityö pääse romahtamaan.