Politiikka
8.8.2025 10:01 ・ Päivitetty: 8.8.2025 10:01
Erto: Tällaista tuhoa Purran järjestöleikkauksista koituisi sosiaalityölle
Toimihenkilöliitto Erto varoittaa, että valtiovarainministeri Riikka Purran (ps) ehdottama sadan miljoonan lisäleikkaus järjestöavustuksiin syöksisi sosiaalialan vapaaehtoistyönkin kaaokseen.
Jos tällä viikolla julkistettu budjettiesitys toteutuu, tämä hallitus olisi leikannut aiemmista noin 380 miljoonan euron järjestöavustuksista yli 60 prosenttia.
Tämä johtaisi järjestökentällä arviolta 2500 ihmisen työn menetykseen, millä on Erton mukaan omat kerrannaisvaikutuksensa. Palkatun henkilöstön karsiminen pysäyttäisi suuren osan vapaaehtoistyöstäkin.
– Vapaaehtoiset esimerkiksi hoitavat loistavasti kerhotoimintaa ja ensiapupisteitä sekä vastaavat auttavaan puhelimeen, mutta eivät he itseään kouluta, vuokraa tiloja, tee kirjanpitoa, maksa tilavuokria, suunnittele ja ohjaa toimintaa tai etsi kerhoihin kutsuttavia, sanoo Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen tiedotteessa.
LIITON MUKAAN etenkään sosiaali- ja terveysalan järjestöjen palveluita ei pysty tuottamaan yksin vapaaehtoisten varassa. Niiden organisointiin ja käytännön toteutukseen tarvitaan korkeasti koulutettujen ammattilaisten työpanosta.
Toimihenkilöliitto vetoaakin hallitukseen leikkausaikeiden perumiseksi, ettei sosiaalityö pääse romahtamaan.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
Lisää aiheesta
Politiikka
7.8.2025 13:47
Nyt tuohtui Kuntaliittokin: Purran leikkausesitys sulkisi kouluja