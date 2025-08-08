Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

8.8.2025 10:01 ・ Päivitetty: 8.8.2025 10:01

Erto: Tällaista tuhoa Purran järjestöleikkauksista koituisi sosiaalityölle

iStock

Toimihenkilöliitto Erto varoittaa, että valtiovarainministeri Riikka Purran (ps) ehdottama sadan miljoonan lisäleikkaus järjestöavustuksiin syöksisi sosiaalialan vapaaehtoistyönkin kaaokseen.

Demokraatti

Demokraatti

Jos tällä viikolla julkistettu budjettiesitys toteutuu, tämä hallitus olisi leikannut aiemmista noin 380 miljoonan euron järjestöavustuksista yli 60 prosenttia.

Tämä johtaisi järjestökentällä arviolta 2500 ihmisen työn menetykseen, millä on Erton mukaan omat kerrannaisvaikutuksensa. Palkatun henkilöstön karsiminen pysäyttäisi suuren osan vapaaehtoistyöstäkin.

– Vapaaehtoiset esimerkiksi hoitavat loistavasti kerhotoimintaa ja ensiapupisteitä sekä vastaavat auttavaan puhelimeen, mutta eivät he itseään kouluta, vuokraa tiloja, tee kirjanpitoa, maksa tilavuokria, suunnittele ja ohjaa toimintaa tai etsi kerhoihin kutsuttavia, sanoo Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen tiedotteessa.

LIITON MUKAAN etenkään sosiaali- ja terveysalan järjestöjen palveluita ei pysty tuottamaan yksin vapaaehtoisten varassa. Niiden organisointiin ja käytännön toteutukseen tarvitaan korkeasti koulutettujen ammattilaisten työpanosta.

Toimihenkilöliitto vetoaakin hallitukseen leikkausaikeiden perumiseksi, ettei sosiaalityö pääse romahtamaan.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

7.8.2025 13:47

Nyt tuohtui Kuntaliittokin: Purran leikkausesitys sulkisi kouluja

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
7.8.2025
Evp-upseeri: Suomen sotakeskustelussa pyörivät taas tutut väitteet ja kuvitelmat
Lue lisää

Rane Aunimo

Talous
7.8.2025
Purra löi esityksensä pöytään – Minna Helle kommentoi: ”Märkä rätti päin yritysten kasvoja”
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
7.8.2025
Tampereen Teatterikesässä saatiin vankkoja todisteita: poliittinen teatteri ei ole kuollut
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU