Nyt tuohtui Kuntaliittokin: Purran leikkausesitys sulkisi kouluja

Suomen Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio arvioi, että uusi kuntien valtionosuuksiin ehdotettu leikkaus iskisi suoraan kuntien peruspalveluihin: kouluja pitäisi lakkauttaa, opettajia irtisanoa tai kunnallisveroja korottaa.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) ehdotti keskiviikkona 150 miljoonan euron leikkausta kuntien valtionosuuksiin ensi vuodelle.

Valtiovarainministeriön tiedotteessa leikkauksia perusteltiin sillä, ettei tarkoituksena olisi leikata perusopetuksesta vaan kohdentaa säästöt muun muassa byrokratian vähentämiseen.

Kouluissa ja päiväkodeissa ei ole Punakallion mukaan kuitenkaan mitään byrokratiaa, jota voitaisiin tuosta vain leikata.

- Joko se tarkoittaa ryhmäkokojen suurentamista entisestään, opettajien irtisanomisia, koulujen lakkauttamisia tai muiden investointien lykkäämisiä tai menojen karsimisia. Jos näitä ei pystytä tekemään, niin sitten vaihtoehtona on veronkorotuksia, hän toteaa.