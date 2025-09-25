Etämyynti hiertää kristillisdemokraatteja – ”Emme ole alkoholivastaisia”

Kristillisdemokraatit jätti valtioneuvoston istunnossa eriävän mielipiteen alkoholin etämyyntiä ja kotiinkuljetusta koskevaan esitykseen tänään valtioneuvoston yleisistunnossa – mutta hallituksesta puolue ei ole asian takia lähdössä. Susanna Luikku Demokraatti

Puoluetta hiertää kotimaan vähittäismyynnistä (8/5,5 prosenttia) eroava ja sen mukaan ulkomaisia toimijoita suosiva prosenttiraja, vaikka nimenomaan kristillisdemokraattien vaatimuksesta 8:aa prosenttia väkevämpien viinien ja muiden alkoholijuomien myynti ei ole Suomessa muille vähittäismyyjille kuin Alkolle sallittua.

Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala esitti ainoana valtioneuvostossa esityksen hylkäämistä. Poutalan mukaan suurin ongelma on niin sanottu vaikuttajamarkkinointi eli alkoholin mainostaminen sosiaalisen median kanavissa, jossa lapset ja nuoret viettävät aikaa.

– Lausuntokierrokselle lähteneessä esityksessä somemarkkinoinnin kielto vielä oli, mutta nyt se on poistettu sieltä. Olen silti luottavainen, että asiaan voi yhä tulla muutos, koska lainvalmistelu lähti markkinointikiellosta nimenomaan nuorten päihdeongelmien ehkäisyn vuoksi. Voi kysyä, pääsivätkö yritykset ja muut kaupalliset toimijat sitten vaikuttamaan liikaa lausuntovaiheessa, Poutala kommentoi medialle eduskunnassa.

Ministerin mukaan puolue sai ”muutamia pieniä muutoksia” esitykseen, mutta hän kieltäytyi kertomasta niitä, koska ei ollut varma, ovatko ne vielä julkisia.

PALVELUALOJEN ammattiliitto (PAM) on lainvalmistelun aikana toistuvasti kritisoinut sitä, että alkoholin luovuttamistilanne aiheuttaa kotiinkuljetuksissa yksin toimivalle työntekijälle merkittävän työturvallisuusriskin. Liitto painottaa kannanotossaan, että erityisen vaikea tilanne on toimeksiantosuhteisilla läheteillä, jotka ovat vailla työnantajan tarjoamaa tukea ja työterveyshuoltoa.

Käytännössä lähetin voi olla vaikeaa tai mahdotonta olla luovuttamatta tilattua lähetystä, mikä PAM:in mukaan voi lisätä myös alkoholista johtuvia sosiaalisia ja terveysongelmia.

Onko tämä asia tärkeä kristillisdemokraateille, vai onko kyse vain puolueen yleisestä alkoholivastaisuudesta?

– En sanoisi, että olemme alkoholivastaisia, kun tuemme Alkon monopolia. Kansanterveydestä ja etenkin lasten ja nuorten päihteiden käytöstä olemme kyllä huolestuneita. Neuvottelut lakiesityksestä ovat yhä käynnissä, mutta niissä on keskustelu myös kotiinkuljetuksen riskeistä ja haittavaikutuksista. Uskon, että ne otetaan huomioon, Poutala vastasi Demokraatille.

POUTALA ja kansanedustaja Päivi Räsänen painottivat medialle, että esitys on hallitusohjelman vastainen ja ”menee yli sovitusta”.

Hallituskysymystä puolue ei silti aio asiasta tehdä, ja kristillisten edustajilla on myös lupa äänestää eduskunnassa lakiesitystä vastaan.

– Ajattelen, että on tärkeää pysyä hallituksessa vaikuttamassa ja yrittää korjata lakia. Mutta pettymys tämä asia on, Räsänen sanoi medialle eduskunnassa.

Räsänen oli erityisen huolissaan siitä, että lakiesitys ”kannustaa siirtämään toimintoja esimerkiksi Viroon, jotta voi tilata kuinka väkeviä viinoja tahansa kotiovelle”.

– Se, että asetetaan suomalaiset ja ulkomaiset toimijat eri asemaan, murentaa Alkon kansanterveyteen perustuvaa monopolia, jolle on EU:n erityislupa. Alkon aseman turvaaminen on kirjattu myös hallitusohjelmaan.