Etlan Kangasharju pahoittelee: ”En missään vaiheessa ole sanonut, että kukaan olisi tullut hulluksi”

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju pahoittelee sosiaalisessa mediassa levinneen seminaaripuheenvuoronsa aiheuttamaa pahaa mieltä. Simo Alastalo Demokraatti

– Olen pahoillani aiheuttamastani mielipahasta. En missään vaiheessa ole sanonut, että kukaan olisi tullut hulluksi, hän toteaa Demokraatille.

Kangasharju puhui perjantaina Amcham Finlandin tapahtumassa keskuspankkien korkopolitiikasta ja inflaatiosta. Kangasharju väitti pääministeri Sanna Marinin (sd.) vastustaneen keskuspankkien koronnostoja, koska ne ajavat talouden taantumaan.

Seuraavassa lauseessa Kangasharju, joka piti esityksensä englanniksi, sanoi näin: “So even politicians have gone crazy.” Suomennettuna: Jopa poliitikot ovat tulleet hulluiksi.

Kangasharju huomauttaa, että englannin kielen “crazy” on sanakirjan perusteellakin monitulkintainen.

– En tarkoittanut sitä, että poliitikot olisivat tulleet hulluiksi. Aloitin seminaarin sanomalla “the world has gone crazy”, maailman tapahtumat ovat mielettömiä, pöljiä, järjettömiä ja mahdottomia. Myös hoopo on yksi käännös.

Kangasharjun on tulkittu myös väittäneen, että pääministeri Marin kannattaisi modernin rahateorian (MMT) nimellä tunnettua, kiisteltyä taloustieteen virtausta.

– Olen sanonut aiheesta (MMT) kaiken Etlan blogissani enkä ymmärrä miksi se olisi epäasiallisesti kirjoitettu.

Kangasharju kirjoittaa blogissaan: “Inflaation kiihtyminen edellyttää korkojen nostamista. On vain yksi ajatussuunta, joka pitää sitä virheenä. On huolestuttavaa, jos pääministeri-instituutio on tällaisilla linjoilla.” Blogin otsikko on “Pääministeri ja MMT:n lumous”.

MARIN EI OLE missään todennut kannattavansa modernia rahateoriaa. Marin ei ole myöskään vaatinut keskuspankkeja muuttamaan korkopolitiikkaansa.

Muun muassa SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman syyttää Twitterissä Kangasharjua asiattomista vihjauksista ja sanojen laittamisesta pääministerin suuhun.

Onko sinulla tietoa, että Sanna Marin kannattaisi MMT:tä?

– Siitä minulla on vain se tviitti minkä hän jakoi. Kun hän jakoi vain tuon tviitin eikä mitään muuta tästä asiasta, niin se herätti huolta, että näinkö hän todella ajattelee. Jotakin sympatiaa siellä selvästi on.

Pääministeri jakoi sunnuntaina 2.10. Twitterissä tutkija Antti Ronkaisen Suomen Kuvalehden kolumin ja oli nostanut sieltä tviittiinsä lyhyen lainauksen: ”Vallitsevissa rahapolitiikan ideoissa on jotain pahasti vialla, kun keskuspankit suojelevat uskottavuuttaan ajamalla taloudet taantumaan.”

Viittaat tähän?

– Kyllä. Ja hän nosti siitä tietyn pätkän, jossa sanottiin, että keskuspankin ideat ovat vääriä. Kyllähän se jotakin kertoo.

Marin on sittemmin myös selventänyt tviittiään.

Kangasharjun esitelmästä kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.