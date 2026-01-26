EU käynnistää tutkinnan X-alustasta ja Grok-tekoälystä – ”Laitonta sisältöä ja julmaa hyväksikäyttöä”

Euroopan komissio aloittaa virallisen tutkinnan sosiaalisen median alusta X:stä ja Grok-tekoälystä, tiedottaa EU. Komissio tutkii, onko yhtiö rikkonut EU:n digipalveluasetusta (DSA).

Tutkinta liittyy seksuaalissävytteiseen sisältöön, jota tekoälysovellus tuotti käyttäjien kuvia muokkaamalla. Grok-tekoälyn avulla käyttäjät saattoivat luoda toisten käyttäjien kuvista riisuttuja, seksuaalissävytteisiä kuvia.

- Tutkinta arvioi sitä, tekikö yhtiö asianmukaisen arvion ja lievittikö se riskejä, jotka liittyivät Grokin toimintojen tuomiseen X:ään EU:n alueella. Tähän kuuluu riski laittoman sisällön jakelusta EU:ssa, sanotaan tiedotteessa.

KOMISSION mukaan tekoälyllä muokattu, seksuaalissävytteinen sisältö saattoi alaikäisten kohdalla täyttää laittoman, lapsiin kohdistuvan seksuaalisen väkivaltamateriaalin tunnusmerkit.

- Valheellisten, seksuaalisten kuvien luonti naisista ja lapsista on julma hyväksikäytön muoto, jota ei voida suvaita. Emme voi hyväksyä sitä, sanoo Instagramissa teknologisesta omavaraisuudesta, turvallisuudesta ja demokratiasta vastaava komissaari Henna Virkkunen.