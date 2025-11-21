EU pimennossa Ukraina-neuvotteluissa – Kallas: ”Tässä sodassa on vain yksi hyökkääjä ja yksi uhri”

Euroopan unioni ei ole saanut tietoja mediassa esillä olleesta Ukraina-rauhansuunnitelmasta virallisten kanavien kautta, sanoo Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- EU ei ole saanut tietoja mistään suunnitelmasta virallisia kanavia pitkin, joten en näe tässä vaiheessa järkeä kommentoida asiaa enempää, Costa sanoi perjantaina aamulla.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen taas sanoo, että tilanteesta tullaan keskustelemaan eurooppalaisten johtajien ja myös muiden johtajien kanssa. Hänen tarkoituksenaan on puhua myös Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa.

Sekä Costan että von der Leyenin mukaan EU on yhä täysin sitoutunut Ukrainan tukemiseen ja kestävään rauhaan.

- Mitään rauhaa ei voida neuvotella ilman Ukrainaa, von der Leyen sanoi.

Costa ja von der Leyen kommentoivat asiaa yhdessä Etelä-Afrikassa, jossa he osallistuvat G20-kokoukseen. He vastasivat toimittajien kysymyksiin asiasta lehdistötilaisuudessa niukasti. Von der Leyen ei esimerkiksi antanut suoraa vastausta kysymykseen, onko EU jäänyt sivuraiteille Ukrainan rauhanprosessissa.

MEDIASSA olleet tiedot nousivat tapetille myös EU:n ulkoministerikokouksessa Brysselissä torstaina. Kokouksessa asiasta käytyä keskusteltua kuvattiin STT:lle kuitenkin lopulta rauhalliseksi ja varsin lyhyeksi.

EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas vahvisti, että Euroopan johtajat eivät ole olleet mukana suunnitelman laatimisessa. Hänen mukaansa EU:n ja Ukrainan on kuitenkin oltava keskusteluissa mukana.

- Ministerit olivat varsin rauhallisia. Olemme nähneet tämän ennenkin, eikä mikään rauhansuunnitelma voi toimia, jos eurooppalaiset ja ukrainalaiset eivät sitä hyväksy, hän kuvasi.

Kallaksen mukaan näyttää siltä, että Venäjän ei ole tarvinnut tehdä mitään myönnytyksiä, vaikka sodassa on selkeästi yksi hyökkääjä ja yksi uhri.

