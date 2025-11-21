Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

21.11.2025 09:20 ・ Päivitetty: 21.11.2025 09:20

Putinin neuvottelulähettiläs on Kiovassa syntynyt ja lännessä opiskellut talousvaikuttaja

LEHTIKUVA / AFP / OLESYA KURPYAYEVA
Mediatietojen mukaan Kirill Dmitrijevilla on puolisonsa Natalya Popovan kautta henkilökohtainen side Venäjän presidentti Vladimir Putinin lähipiiriin.

Ukrainan selän takana laaditun uuden rauhansuunnitelman takana ovat tiettävästi Yhdysvaltain erityislähettilään Steve Witkoffin keskustelut Venäjän lähettilään, maan valtiollisen sijoitusrahaston johtajan Kirill Dmitrijevin kanssa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Dmitrijevin ei voi sanoa olevan tyypillinen venäläisneuvottelija. Länsimaisen koulutuksen saaneella talousammattilaisella ei ole taustaa Venäjän turvallisuuspalveluissa. 50-vuotias Dmitrijev on lisäksi vuosikymmeniä nuorempi kuin useimmat Venäjän ulkopolitiikan eliitin jäsenet.

Insider-lehden mukaan Dmitrijevin menestyksekäs urapolku juontuu ainakin osin häntä strategisesti hyödyttäneestä avioliitosta.

Puolisonsa Natalya Popovan kautta Dmitrijevilla on henkilökohtainen side Venäjän presidentti Vladimir Putinin lähipiiriin. Popova on nimittäin Putinin tyttären Katerina Tihonovan läheinen ystävä.

DMITRIJEVIN nykyisen roolin myötä huomionarvoista on, että hän syntyi vuonna 1975 Kiovassa, tuolloisessa Ukrainan neuvostotasavallassa. Hänen isänsä Alexandr Dmitrijev on tunnettu ukrainalainen biologi.

Yhdysvaltoihin Kirill Dmitrijev lähti opiskelemaan jo 14-vuotiaana yhtenä ensimmäisistä neuvostovaihto-oppilaista. Vuosituhannen taitteeseen mennessä Dmitrijev oli suorittanut kunniamaininnoin kandidaatin ja maisterin tutkinnot Stanfordin ja Harvardin huippuyliopistoista.

Työuransa alkupuolella Dmitrijev työskenteli muun muassa Goldman Sachs -pankissa ja McKinsey & Company -konsulttiyrityksessä. Vuodesta 2011 lähtien Dmitrijev on toiminut Venäjän valtiollisen sijoitusrahaston johtajana.

Lisää aiheesta

Stubb ja Orpo Ukrainasta: Keskustelua ja arviointia jatketaan – Zelenskyi mainitsi Stubbin erikseen
Mediat: Venäjä rikastuisi Ukrainan rauhansopimuksesta

ENSIMMÄISTÄ kertaa diplomaattisissa yhteyksissä Yhdysvaltoihin Dmitrijev oli Foreign Policy -lehden mukaan pian presidentti Donald Trumpin ensimmäisen vaalivoiton jälkeen vuonna 2016.

Suurempaan diplomaattiseen rooliin Venäjän Yhdysvaltain-suhteissa Dmitrijev on noussut Trumpin toisella kaudella Putinin nimitettyä hänet Kremlin talouden erityislähettilääksi.

Näkyvästä roolistaan huolimatta Dmitrijev ei kuitenkaan ole osa Kremlin perinteistä päätöksentekohierarkiaa, Carnegie Russia Eurasia Center -ajatushautomon edustaja Tatiana Stanovaja painottaa Foreign Policylle.

Länsimaisessa mediassa Dmitrijev on ajoittain saanut liikanimen Putinin Trump-kuiskaajana. New Eurasian Strategies Centre -järjestön vanhempi tutkija Sergei Aleksashenko torjuu kuvauksen liioitteluna.

Dmitrijev tulisi nähdä pikemminkin Putinin lähettiläänä kuin Venäjän pääneuvottelijana, Foreign Policylle asiaa kommentoinut Aleksashenko katsoo.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

21.11.2025 08:06

Stubb ja Orpo Ukrainasta: Keskustelua ja arviointia jatketaan – Zelenskyi mainitsi Stubbin erikseen

Ulkomaat

21.11.2025 06:22

Mediat: Venäjä rikastuisi Ukrainan rauhansopimuksesta

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
21.11.2025
”Voimme kaikki katsoa peiliin” – työperäinen hyväksikäyttö puhutti SAK:n edustajistossa
Lue lisää

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
20.11.2025
Arvio: Uutuuskirja haastaa käsityksen, jonka mukaan suomalaiset ajoivat saksalaiset pois maasta sotilasvoimalla
Lue lisää

Rolf Bamberg

Elokuva
19.11.2025
Arvio: Nunnia vai konnia? Menestysromaaniin pohjautuva elokuva on pysäyttävä kokemus
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU