21.11.2025 09:20 ・ Päivitetty: 21.11.2025 09:20
Putinin neuvottelulähettiläs on Kiovassa syntynyt ja lännessä opiskellut talousvaikuttaja
Ukrainan selän takana laaditun uuden rauhansuunnitelman takana ovat tiettävästi Yhdysvaltain erityislähettilään Steve Witkoffin keskustelut Venäjän lähettilään, maan valtiollisen sijoitusrahaston johtajan Kirill Dmitrijevin kanssa.
Dmitrijevin ei voi sanoa olevan tyypillinen venäläisneuvottelija. Länsimaisen koulutuksen saaneella talousammattilaisella ei ole taustaa Venäjän turvallisuuspalveluissa. 50-vuotias Dmitrijev on lisäksi vuosikymmeniä nuorempi kuin useimmat Venäjän ulkopolitiikan eliitin jäsenet.
Insider-lehden mukaan Dmitrijevin menestyksekäs urapolku juontuu ainakin osin häntä strategisesti hyödyttäneestä avioliitosta.
Puolisonsa Natalya Popovan kautta Dmitrijevilla on henkilökohtainen side Venäjän presidentti Vladimir Putinin lähipiiriin. Popova on nimittäin Putinin tyttären Katerina Tihonovan läheinen ystävä.
DMITRIJEVIN nykyisen roolin myötä huomionarvoista on, että hän syntyi vuonna 1975 Kiovassa, tuolloisessa Ukrainan neuvostotasavallassa. Hänen isänsä Alexandr Dmitrijev on tunnettu ukrainalainen biologi.
Yhdysvaltoihin Kirill Dmitrijev lähti opiskelemaan jo 14-vuotiaana yhtenä ensimmäisistä neuvostovaihto-oppilaista. Vuosituhannen taitteeseen mennessä Dmitrijev oli suorittanut kunniamaininnoin kandidaatin ja maisterin tutkinnot Stanfordin ja Harvardin huippuyliopistoista.
Työuransa alkupuolella Dmitrijev työskenteli muun muassa Goldman Sachs -pankissa ja McKinsey & Company -konsulttiyrityksessä. Vuodesta 2011 lähtien Dmitrijev on toiminut Venäjän valtiollisen sijoitusrahaston johtajana.
ENSIMMÄISTÄ kertaa diplomaattisissa yhteyksissä Yhdysvaltoihin Dmitrijev oli Foreign Policy -lehden mukaan pian presidentti Donald Trumpin ensimmäisen vaalivoiton jälkeen vuonna 2016.
Suurempaan diplomaattiseen rooliin Venäjän Yhdysvaltain-suhteissa Dmitrijev on noussut Trumpin toisella kaudella Putinin nimitettyä hänet Kremlin talouden erityislähettilääksi.
Näkyvästä roolistaan huolimatta Dmitrijev ei kuitenkaan ole osa Kremlin perinteistä päätöksentekohierarkiaa, Carnegie Russia Eurasia Center -ajatushautomon edustaja Tatiana Stanovaja painottaa Foreign Policylle.
Länsimaisessa mediassa Dmitrijev on ajoittain saanut liikanimen Putinin Trump-kuiskaajana. New Eurasian Strategies Centre -järjestön vanhempi tutkija Sergei Aleksashenko torjuu kuvauksen liioitteluna.
Dmitrijev tulisi nähdä pikemminkin Putinin lähettiläänä kuin Venäjän pääneuvottelijana, Foreign Policylle asiaa kommentoinut Aleksashenko katsoo.
